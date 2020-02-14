Коронавирус может ударить по рынку 5G-смартфонов

Аналитики Omdia полагают, что наблюдающаяся вспышка нового коронавируса, охватившая многие страны по всему миру, окажет негативное влияние на развитие рынка 5G-смартфонов.

В прошлом году на 5G-устройства пришлось только около 1 % в общем объёме поставок «умных» сотовых аппаратов. В нынешнем году ожидается взрывной рост продаж таких «трубок»: их доля в общем объёме отгрузок смартфонов, по некоторым оценкам, может достичь 18 %.

Ранее эксперты Strategy Analytics заявляли, что в 2020-м крупнейшим регионом сбыта 5G-аппаратов станет Китай, на который придётся до 50 % всех продаж. Но в связи с распространением коронавируса реальная картина может оказаться иной.

Omdia говорит, что вспышка заболевания серьёзно ударила по производственным мощностям и каналам поставок китайских комплектующих. Речь, в частности, идёт о дисплеях для сотовых аппаратов, в том числе для будущих моделей с поддержкой 5G. Задержки с отгрузками этих панелей могут привести к отсрочке выхода 5G-смартфонов на коммерческий рынок. А это затормозит всю отрасль мобильной связи пятого поколения.

Кстати, ранее аналитики другой компании — IDC — предупреждали, что в текущем квартале поставки смартфонов в Китае из-за коронавируса могут сократиться на 30 % в годовом исчислении. А исследовательская компания TrendForce полагает, что глобальные отгрузки смартфонов могут упасть до пятилетнего минимума.