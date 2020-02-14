Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости Hardwareсети и коммуникацииКоронавирус может ударить по рынку 5G-см...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Коронавирус может ударить по рынку 5G-смартфонов

Аналитики Omdia полагают, что наблюдающаяся вспышка нового коронавируса, охватившая многие страны по всему миру, окажет негативное влияние на развитие рынка 5G-смартфонов.

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

В прошлом году на 5G-устройства пришлось только около 1 % в общем объёме поставок «умных» сотовых аппаратов. В нынешнем году ожидается взрывной рост продаж таких «трубок»: их доля в общем объёме отгрузок смартфонов, по некоторым оценкам, может достичь 18 %.

Ранее эксперты Strategy Analytics заявляли, что в 2020-м крупнейшим регионом сбыта 5G-аппаратов станет Китай, на который придётся до 50 % всех продаж. Но в связи с распространением коронавируса реальная картина может оказаться иной.

Omdia говорит, что вспышка заболевания серьёзно ударила по производственным мощностям и каналам поставок китайских комплектующих. Речь, в частности, идёт о дисплеях для сотовых аппаратов, в том числе для будущих моделей с поддержкой 5G. Задержки с отгрузками этих панелей могут привести к отсрочке выхода 5G-смартфонов на коммерческий рынок. А это затормозит всю отрасль мобильной связи пятого поколения.

Кстати, ранее аналитики другой компании — IDC — предупреждали, что в текущем квартале поставки смартфонов в Китае из-за коронавируса могут сократиться на 30 % в годовом исчислении. А исследовательская компания TrendForce полагает, что глобальные отгрузки смартфонов могут упасть до пятилетнего минимума. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пассажирам и экипажу круизного лайнера Diamond Princess выдали 2000 iPhone для связи с врачами
Facebook отменила глобальную маркетинговую конференцию из-за вспышки коронавируса
Коронавирус грозит снизить выручку Acer и ASUSTeK
MWC 2020 не состоится. Крупнейшая выставка мобильной индустрии пала жертвой коронавируса
Foxconn намерен наполовину возобновить производство в Китае к концу февраля
«Высочайшее качество»: директор канадской телекоммуникационной компании оценил оборудование Huawei
Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: 5g, сотовая связь, сотовые сети, коронавирус
5g, сотовая связь, сотовые сети, коронавирус
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 %
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
NPD: в январе по продажам Dragon Ball Z: Kakarot обошла всех, но не изменила тенденцию рынка 3 мин.
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки 12 мин.
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 6 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 7 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 16 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 18 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 22 ч.
Ультразвуковой браслет глушит окружающие микрофоны, включая имеющиеся в смарт-устройствах 8 мин.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 37 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 5 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 5 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 5 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 6 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.
Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экран Infinity-V и тройную камеру 7 ч.