Цена моноблочного ПК Xiaomi Ningmei CR600 начинается с $450

На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin представлен новый настольный компьютер класса «всё в одном» Ningmei CR600, построенный на аппаратной платформе Intel.

Моноблок получил 23,8-дюймовый дисплей на матрице IPS. Разрешение составляет 1920 × 1080 пикселей, угол обзора — 178 градусов. Подставка позволяет регулировать высоту экрана в пределах 130 мм.

Применён процессор поколения Coffee Lake. Это может быть шестиядерный чип Core i5-9400 (2,9–4,1 ГГц) или четырёхъядерное изделие Core i3-9100 (3,6–4,2 ГГц). В обоих случаях задействован интегрированный графический ускоритель Intel UHD 630.

Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт. В составе подсистемы хранения данных в зависимости от конфигурации используется твердотельный накопитель вместимостью 512 Гбайт или связка из твердотельного модуля на 256 Гбайт и жёсткого диска ёмкостью 1 Тбайт.

В арсенале моноблочного компьютера — адаптер беспроводной связи Wi-Fi, четыре порта USB 3.0 и два порта USB 2.0. Применяется операционная система Windows 10.

Цена устройства составляет от 450 долларов США. Комплект поставки включает беспроводную мышь, беспроводную клавиатуру и коврик для мыши.