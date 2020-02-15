Председатель совета директоров Samsung покинул свой пост

Председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Сан Хун (Lee Sang-hoon), которого приговорили к тюремному сроку за нарушение закона о деятельности профсоюзов, покинул свой пост. Источник говорит о том, что его отставка связана с делом о саботировании деятельности профсоюзов, которое рассматривалось южнокорейским судом в конце прошлого года.

Согласно имеющимся данным, преемник Ли Сан Хуна будет назначен в ближайшее время. Вероятнее всего, им станет один из оставшихся членов совета директоров, который состоит из шести внешних директоров и трёх внутренних руководителей. К последним относятся три генеральных директора подразделений Samsung по производству компонентов, смартфонов и бытовой электроники.

Напомним, в декабре прошлого года южнокорейский суд признал Ли Сан Хуна виновным в нарушении закона, регулирующего деятельность профсоюзов. В результате он отправился в тюрьму на 18 месяцев. Кроме него по делу о саботировании деятельности профсоюзов проходил ещё 31 сотрудник Samsung, 26 из которых суд счёл виновными в нарушении закона. Ли Сан Хун и другие сотрудники компании обвинялись в использовании личной информации о членах профсоюзов с целью ограничения их влияния.

Несмотря на то, что председатель совета директоров Samsung не занимается решением повседневных деловых вопросов, он председательствует на заседаниях совета директоров, участвуя в рассмотрении и утверждении основных бизнес-решений, в том числе инвестиционных планов. Новый председатель совета директоров Samsung может быть выбран уже в марте этого года, когда состоится очередное собрание акционеров компании.