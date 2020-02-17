Новый кроссовер Sorento стал самой высокотехнологичной моделью KIA

Компания KIA Motors опубликовала первые фотографии кроссовера Sorento четвёртого поколения: официальная премьера автомобиля состоится уже 3 марта на Женевском международном автосалоне 2020 года.

Утверждается, что при создании кроссовера дизайнеры KIA руководствовались концепцией «изящной смелости» (Refined Boldness). Внимание уделялось повышению элегантности при сохранении облика внушительного мощного автомобиля.

Характерная черта нового Sorento — фирменная решётка радиатора «улыбка тигра», которая подверглась модификации: она стала крупнее, а основные фары как бы интегрированы в её поверхность. При этом сами фары скомбинированы со светодиодными дневными ходовыми огнями — такая конструкция получила название «глаз тигра».

При взгляде на автомобиль сбоку заметно, что пропорции Sorento незначительно, но изменились: он выглядит более длинным, при этом передний и задний свесы стали меньше, а колёсная база — больше.

В облике машины хорошо заметны более «острые» линии и «непрерывные» поверхности. Нижняя кромка капота подчёркивает рельеф передних крыльев, а затем гармонично переходит в хорошо заметную линию по всей длине кузова, заканчивающуюся у задних фонарей.

Изменения, разумеется, коснулись и интерьера, который стал эффектнее и роскошнее. В отделке применяются материалы премиального качества. Предусмотрена возможность трансформации салона для организации трёх рядов посадочных мест.

Бортовой мультимедийно-развлекательный комплекс оборудован 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Используется цифровая панель приборов на базе 12,3-дюймового дисплея.

«Абсолютно новая платформа Sorento четвёртого поколения позволяет повысить стандарты в сегменте среднеразмерных кроссоверов благодаря простору, практичности и качеству, которых удалось добиться при создании. В целом, оснащённость нового Sorento современными решениями и системами делает его самой высокотехнологичной на сегодняшний день моделью KIA», — говорит разработчик.