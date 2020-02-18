Foxconn премирует вернувшихся на производство в Китае сотрудников

По сообщениям сетевых источников, тайваньская компания Foxconn намерена премировать сотрудников, которые вернутся на производственные линии в Китае. Речь идёт о мощностях, задействованных для изготовления iPhone. Согласно имеющимся данным, Foxconn готова платить 3000 юаней или около $430 каждому сотруднику, который приступит к выполнению своих обязанностей.

Напомним, из-за вспышки коронавируса китайское правительство остановило многие производственные мощности, располагающиеся на материковой части страны. Поскольку опасный вирус может распространяться по воздуху, места скопления большого количества людей, такие как заводы и фабрики, являются потенциально опасными. Несмотря на то, что проблему коронавируса ещё не удалось решить, многие крупные компании начинают постепенно возобновлять свою работу.

Согласно имеющимся данным, компания Foxconn, являющаяся поставщиком iPhone для Apple, планирует возобновить работу в несколько этапов. Сначала производство будет работать на 50 % от максимума, а к концу февраля объём выпускаемой продукции достигнет 80 %. Чтобы добиться этого Foxconn намерена выплачивать специальную поощрительную премию для своих сотрудников. Основная цель поощрения заключается в привлечении работников, которые были вынуждены покинуть производство из-за вспышки коронавируса. В компании считают, что такой шаг поможет поддерживать высокие стандарты, соблюдая сроки поставок товаров в соответствии с заключёнными контрактами.

Для Foxconn восстановление работоспособности фабрики в Чжэнчжоу имеет важное значение, поскольку её производственные мощности используются для изготовления iPhone. Не исключено, что эта же фабрика будет заниматься созданием новых смартфонов iPhone SE2, что объясняет спешку Foxconn, которая стремится как можно быстрее возобновить производство.