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Samsung рассчитывает повысить продажи смартфонов за счёт «доступных» 5G-моделей

Мировой рынок смартфонов в настоящее время переживает тяжёлые времена: из-за распространения коронавируса продажи аппаратов резко сократились, а ведущие бренды вынуждены уменьшать объёмы производства. В этих условиях компания Samsung рассчитывает привлечь покупателей за счёт устройств нового поколения.

Фотографии Samsung

Фотографии Samsung

По оценкам, в первом квартале текущего года отгрузки смартфонов в глобальном масштабе сократились на 13,3 % в годовом исчислении. А в феврале рынок и вовсе рухнул на 38 %.

Ранее сообщалось, что южнокорейский гигант Samsung вынужден уменьшить объёмы выпуска смартфонов на 60 % по сравнению со средним месячным показателем. В апреле компания изготовит только около 10 млн аппаратов против обычного значения на уровне 25 млн штук.

Хоть как-то улучшить положение Samsung планирует за счёт выпуска относительно недорогих моделей с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). Как сообщают веб-источники, такие устройства появятся в ассортименте компании в текущем году. Очевидно, речь идёт об аппаратах стоимостью около $350–400.

Кстати, не так давно компания Samsung анонсировала 5G-смартфоны среднего уровня Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G. Эти модели оценены в $500 и $600 соответственно. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, смартфоны, 5g
samsung, смартфоны, 5g
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