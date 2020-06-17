3DNewsНовости HardwareкосмосИлон Маск: SpaceX строит огромные плавуч...
Новости Hardware

Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса

Не секрет, что SpaceX, основанная Илоном Маском (Elon Musk) в 2002 году, собирается посадить ракету Starship сверхтяжёлого класса на воду. Одно из первых подробных упоминаний появилось во время выступления господина Маска в октябре 2017 года, в котором он рассказал миру о планах SpaceX построить города на Марсе и населить их миллионом и более человек.

Во время той презентации было представлено видео Starship (проект тогда назывался Big F---ing Rocket), в котором пассажиры взлетали с океанической платформы возле Нью-Йорка, а затем приземлились через 39 минут на аналогичном плавучем космодроме недалеко от Шанхая.

Тем не менее, планы реально строить стартовые платформы, казалось, годами откладывались из-за недостатка сил. Вплоть до этой недели: теперь аэрокосмическая компания разместила две вакансии для инженеров, которые должны помочь спроектировать и построить оперативный морской ракетный комплекс.

Ни в одной из вакансий не упоминается Starship, но обе располагаются в Браунсвилле (штат Техас) — этот город находится примерно в 30 минутах к западу от юго-восточной оконечности штата, где SpaceX строит и испытывает прототипы ракет Starship на космодроме в деревне Бока-Чика.

После обнаружения журналистами этих вакансий Илон Маск так прокомментировал это в одном из твитов: «SpaceX строит плавающие космические порты сверхтяжёлого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли».

Samantha Lee / Business Insider

Samantha Lee / Business Insider

Концепция запусков с океанской платформы не нова. Например, компания «Морской старт» впервые запустила ракету «Зенит» орбитального класса с такой платформы в Атлантическом океане в марте 1999 года (прежде эта компания управлялась Boeing, а в настоящее время принадлежит российской частной компании).

Хотя у SpaceX нет опыта по запуску ракет с океанических платформ, компания уже посадила на плавучие платформы более четырёх десятков ускорителей первой ступени — самой дорогой части системы запуска. Эти ускорители затем восстанавливаются и используются повторно, экономя SpaceX миллионы долларов. Илон Маск не преминул подчеркнуть, что «Морской старт» не способна запускать ракеты сверхтяжёлого класса, а тем более возвращаемые.

SpaceX недавно выиграла контракт NASA по превращению Starship в систему для доставки людей на Луну. Компания также намерена доставить к естественному спутнику Земли японского миллиардера Юсаку Маэзаву (Yusaku Maezawa) в 2023 году, а затем в 2024 году — и первых людей на Марс. Эти планы подтвердил Илон Маск 4 июня. Наконец, компания стремится создать с помощью Starship систему высокоскоростных межконтинентальных перелётов. «Перед перевозкой коммерческих пассажиров будет много тестовых рейсов,написал господин Маск во вторник. — Первые испытательные полёты с Земли на Землю могут состояться уже через 2–3 года».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Росатом» не видит необходимости в покупке «Морского старта»
Спутниковый интернет Илона Маска готовится к бета-тестированию, начался приём заявок
Спутниковый интернет SpaceX Starlink вряд ли предложит задержки ниже 100 мс
Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности
Глава пресс-службы «Роскосмоса» о запуске Crew Dragon: «Трамп устроил истерику, а мы не собираемся стоять на месте»
Видео: скафандры SpaceX подключены к креслам и являются частью корабля Dragon
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: spacex, илон маск, starship, nasa
spacex, илон маск, starship, nasa
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Конкурс Seagate: выиграй SSD или внешний накопитель! 455
Спутниковый интернет Илона Маска готовится к бета-тестированию, начался приём заявок 187
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT: лучшие характеристики за те же деньги 150
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса 126

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами
Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов
В Google Play появилась кнопка для установки премиум-приложений с оформленной подпиской
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human вышли в Steam и разочаровали игроков размером утешительной скидки
«Яндекс» построит для себя футуристическую штаб-квартиру в Москве
Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human взломали сразу после релиза в Steam 15 мин.
Инсайдер об играх EA: ремастер Battlefield: Bad Company отменён, а переиздание Mass Effect выйдет до конца года 24 мин.
«Надеюсь, Naughty Dog даст серии умереть в яме, которую сама же выкопала»: игроки разгромили The Last of Us Part II на Metacritic 29 мин.
Atlus признала Steam-версию Persona 4 Golden успехом и попросила игроков не распространять спойлеры 35 мин.
Рейтинговое агентство раньше времени рассекретило Crash Bandicoot 4: It’s About Time 39 мин.
Mozilla начала бета-тестирование собственного VPN-сервиса 3 ч.
Ракеты, герои и сражения: командный шутер Rocket Arena выйдет 14 июля 3 ч.
Veeam анонсировала VAO v3 и новый DR Pack, а также объявила об укреплении сотрудничества с AWS 3 ч.
Ремонт начался: пресловутый ремастер Mafia II получил обновление, решившее несколько крупных проблем 3 ч.
Cyberpunk 2077 заработает на PS5 и Xbox Series X со дня их запуска, но полноценная версия для следующего поколения выйдет лишь в 2021 году 3 ч.
Американцы сделали «машину» по имитации взрывов сверхновых звёзд 32 мин.
Globalfoundries и SkyWater усилили зависимость от оборонных заказов в США 48 мин.
Motorola выпустит смартфон Edge Lite с поддержкой 5G 51 мин.
ПК-корпус Aerocool Hive ARGB оснащён оригинальной фронтальной панелью 2 ч.
Фото дня: Млечный путь глазами обсерватории «Спектр-РГ» 2 ч.
Выход новой версии гибкого смартфона Motorola razr может быть отложен до 2021 года 2 ч.
Близится анонс смартфона Realme RMX2121 с поддержкой 5G 3 ч.
Honeywell заявила о создании самого мощного квантового компьютера 3 ч.
Смартфон Nubia RedMagic 5G Lite оснащён чипом Snapdragon 765G и квадрокамерой 4 ч.
Вышел смартфон Huawei Enjoy 20 Pro с 90-Гц дисплеем и 48-Мп камерой 4 ч.