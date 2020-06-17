Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса

Не секрет, что SpaceX, основанная Илоном Маском (Elon Musk) в 2002 году, собирается посадить ракету Starship сверхтяжёлого класса на воду. Одно из первых подробных упоминаний появилось во время выступления господина Маска в октябре 2017 года, в котором он рассказал миру о планах SpaceX построить города на Марсе и населить их миллионом и более человек.

Во время той презентации было представлено видео Starship (проект тогда назывался Big F---ing Rocket), в котором пассажиры взлетали с океанической платформы возле Нью-Йорка, а затем приземлились через 39 минут на аналогичном плавучем космодроме недалеко от Шанхая.

Тем не менее, планы реально строить стартовые платформы, казалось, годами откладывались из-за недостатка сил. Вплоть до этой недели: теперь аэрокосмическая компания разместила две вакансии для инженеров, которые должны помочь спроектировать и построить оперативный морской ракетный комплекс.

Ни в одной из вакансий не упоминается Starship, но обе располагаются в Браунсвилле (штат Техас) — этот город находится примерно в 30 минутах к западу от юго-восточной оконечности штата, где SpaceX строит и испытывает прототипы ракет Starship на космодроме в деревне Бока-Чика.

После обнаружения журналистами этих вакансий Илон Маск так прокомментировал это в одном из твитов: «SpaceX строит плавающие космические порты сверхтяжёлого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли».

Концепция запусков с океанской платформы не нова. Например, компания «Морской старт» впервые запустила ракету «Зенит» орбитального класса с такой платформы в Атлантическом океане в марте 1999 года (прежде эта компания управлялась Boeing, а в настоящее время принадлежит российской частной компании).

Хотя у SpaceX нет опыта по запуску ракет с океанических платформ, компания уже посадила на плавучие платформы более четырёх десятков ускорителей первой ступени — самой дорогой части системы запуска. Эти ускорители затем восстанавливаются и используются повторно, экономя SpaceX миллионы долларов. Илон Маск не преминул подчеркнуть, что «Морской старт» не способна запускать ракеты сверхтяжёлого класса, а тем более возвращаемые.

SpaceX недавно выиграла контракт NASA по превращению Starship в систему для доставки людей на Луну. Компания также намерена доставить к естественному спутнику Земли японского миллиардера Юсаку Маэзаву (Yusaku Maezawa) в 2023 году, а затем в 2024 году — и первых людей на Марс. Эти планы подтвердил Илон Маск 4 июня. Наконец, компания стремится создать с помощью Starship систему высокоскоростных межконтинентальных перелётов. «Перед перевозкой коммерческих пассажиров будет много тестовых рейсов, — написал господин Маск во вторник. — Первые испытательные полёты с Земли на Землю могут состояться уже через 2–3 года».