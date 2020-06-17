Logitech призывает пользователей выбирать периферию, исходя из выбросов углекислого газа

Компания Logitech объявила о планах размещать маркировку, отражающую воздействие производства продукта на выбросы парниковых газов, на упаковке и на своём веб-сайте. Сначала подобная маркировка появится на игровых продуктах Logitech. Это произойдёт чуть позже в этом году.

Logitech сообщила ресурсу The Verge, что к 2025 году данная маркировка будет наноситься на весь её ассортимент.

«Мы считаем, что подобно тому, как много лет назад на упаковке в пищевой промышленности появился показатель калорийности, так и количество образовавшегося углерода должно быть фактором выбора для потребителей, заинтересованных в этом», — заявил генеральный директор Logitech Брэкен Дарелл (Bracken Darrell) в интервью ресурсу The Verge.

На этикетке будет отражён общий объём выделяемых выбросов парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла продукта, включая организацию поставок материалов для него, производство, дистрибуцию и фактическое использование продукта.

«Logitech будет определять углеродный след своими силами, но и будет привлекать сторонние организации, включая Natural Capital Partners, iPoint Group и независимого верификатора, для проверки и подтверждения углеродного следа на уровне продукта в соответствии со стандартами сертификации DEKRA», — указано в пресс-релизе Logitech.