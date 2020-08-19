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MSI назначила виртуальную презентацию на 3 сентября. Ждём анонса тонких ноутбуков на Tiger Lake

Сегодня MSI анонсировала своё первое виртуальное мероприятие по запуску новых продуктов. Оно состоится третьего сентября в 19:00 по московскому времени. Компания заявила, что планирует выйти на новый рынок с продуктами, которые будут показаны в ходе мероприятия.

neowin.net

neowin.net

Примечательно, что это событие состоится всего через день после того, как Intel проведёт своё виртуальное мероприятие по запуску новых продуктов. Поэтому, выдвигаются предположения, что оба события могут быть связаны. Ожидается, что Intel представит мобильные процессоры Tiger Lake 11-го поколения. Новые чипы будут построены по нормам улучшенного 10-нм техпроцесса и будут использовать новую графическую подсистему Intel Xe. Предполагается, что компания в ходе этого мероприятия анонсирует только U- и Y-серии процессоров, как это было в прошлом году с Ice Lake.

MSI никак не намекнула, что она покажет третьего сентября, помимо того, что благодаря этим продуктам компания выйдет на новый рынок. Весьма вероятно, что компания, известная многим своими игровыми и мощными рабочими ноутбуками, представит свои первые тонкие и лёгкие ноутбуки. Всё же процессоры Tiger Lake-U как раз предназначены для таких устройств.  

Хорошая новость состоит в том, что мероприятие открыто для публики, так что любой желающий сможет принять участие. Зарегистрироваться для просмотра презентации можно по ссылке.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы,
Теги: анонс, мероприятие, презентация, msi, intel
анонс, мероприятие, презентация, msi, intel
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