Сервис видеоконференций Zoom скоро станет доступен на смарт-дисплеях

Zoom, приложение для видеоконференций, которое обрело популярность из-за пандемии COVID-19, выйдет для умных дисплеев в конце этого года. Калифорнийская компания сегодня объявила, что в Zoom-конференциях можно будет участвовать с Amazon Echo Show, Facebook Portal и Nest Hub Max от Google.

Смарт-дисплеи Facebook первыми получат интеграцию с Zoom. Это произойдёт уже в сентябре. Это позволит пользователям присоединяться к конференциям в одно нажатие, а функция интеллектуальной камеры будет работать как обычно, отслеживая местоположение пользователя и удерживая его в кадре при перемещении. Facebook также сообщила, что другие инструменты для видеоконференций, такие как Webex, BlueJeans и GoToMeeting, появятся на платформе примерно в то же время и будут работать на всех актуальных устройствах Portal, кроме Portal TV.

Владельцам Amazon Echo Show и Google Nest Hub придётся подождать до поздней осени. Пользователи обеих платформ смогут присоединиться к конференции при помощи голосовых команд. При синхронизации календаря, в котором указано запланированное Zoom-мероприятие, с соответствующим голосовым помощником, пользователи смогут присоединиться к конференции не вводя идентификатор встречи и пароль. Первое устройство от Amazon, которое получит Zoom, станет Echo Show 8. Что касается устройств Google, Zoom объявила только о поддержке Nest Hub Max, однако поисковый гигант сообщил, что сервис будет доступен на всех смарт-дисплеях с поддержкой Assistant.

Хотя Zoom печально известен проблемами с конфиденциальностью пользователей, в последние месяцы компания провела серьёзную работу в этом направлении, что сделало сервис конференц-связи ещё более востребованным.