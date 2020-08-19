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OPPO готовит доступный смартфон на новом 5G-процессоре MediaTek Dimensity 800U

В прошлом месяце OPPO без лишней шумихи выпустила смартфон A72 5G, который стал первым устройством на базе чипсета MediaTek Dimensity 720 5G. Вчера чипмейкер представил процессор Dimensity 800U, а уже сегодня в Сети появились слухи, что OPPO выпустит смартфон на базе нового чипа до конца текущего месяца, хотя есть вероятность, что он задержится до начала сентября.

gizmochina.com

gizmochina.com

Источником слухов стал Weibo-аккаунт Really Asen Jun. Инсайдер утверждает, что смартфон OPPO с процессором Dimensity 800U получит OLED-экран с круглым вырезом, 4300 мА·ч-батарею и 65-Вт быструю зарядку. Устройство будет весить меньше 180 грамм, а его толщина не превысит 8,5 мм.

gizmochina.com

gizmochina.com

Эти слухи выглядят весьма правдоподобными, учитывая тот факт, что на сайте китайского регулятора TENAA недавно «засветился» смартфон OPPO PEAM00/PEAT00, который оснащён 6,43-дюймовой OLED-панелью с круглым вырезом в левом верхнем углу. Процессор, название которого не раскрывается, имеет восемь ядер и может похвастаться тактовой частотой 2 ГГц. Заметим, что у Dimensity 800U часть ядер работает как раз на 2 ГГц, а другая часть — на 2,4 ГГц. 

Объём оперативной памяти смартфона составляет 8 Гбайт, а ёмкость накопителя данных равна 256 Гбайт. Расширение памяти картами microSD не предусмотрено. Устройство сможет похвастаться тройной основной камерой с основным 48-Мп сенсором и 32-Мп «фронталкой». Странно лишь, что указанный смартфон имеет батарею всего на 2200 мА·ч. Поддерживается быстрая 65-Вт зарядка. Вес составляет 169 грамм, а его габариты равны 160,5 x 73,9 x 7,85 мм. Ожидается, что устройство будет принадлежать к серии Reno 4.

gizmochina.com

gizmochina.com

Серия OPPO Reno 4 дебютировала в июне и включает в себя смартфоны Reno 4 5G и Reno 4 Pro 5G. Сертифицированное устройство имеет более простую начинку, чем вышеперечисленные смартфоны, и может выйти под названием OPPO Reno 4 Youth.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, SoC и микросхемы-контроллеры, финансовые новости и аналитика, слухи,
Теги: слухи, процессор, смартфон, oppo, mediatek
слухи, процессор, смартфон, oppo, mediatek
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