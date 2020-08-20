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На МКС произошла утечка воздуха. Весь экипаж укрылся в российском сегменте станции

Ближайшие три дня экипаж Международной космической станции (МКС) в полном составе проведёт в российском модуле «Звезда», сообщило РИА Новости. По данным источника агентства, приборы зафиксировали утечку воздуха на станции.

Как утверждает информатор, утечка небольшая и серьёзной опасности не представляет. «Для поиска её источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», — рассказал собеседник агентства.

Эту информацию чуть позже подтвердили в Роскосмосе. Там сообщили, что совместно с американской стороной было принято решение о переходе в пятницу членов экипажа станции в модуль «Звезда» с целью организации контроля давления в модулях сегмента NASA.

В свою очередь, ТАСС сообщает со ссылкой на своего источника, что «утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа». Возможной причиной возникновения утечки источник назвал пробоину в корпусе станции из-за попадания микрометеорита или фрагмента космического мусора.

В предыдущий раз утечку воздуха на МКС обнаружили 30 августа 2018 года. Тогда утечка произошла из-за рукотворного отверстия в космическом корабле Союз МС-09, о причинах появления которого неизвестно по сей день. Во всяком случае, доклад комиссии по расследованию этого события так и не был обнародован.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: мкс, утечка, воздух, космос
мкс, утечка, воздух, космос
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