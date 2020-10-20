ZTE выпустит доступный 5G-смартфон с 48-Мп камерой и 128 Гбайт флеш-памяти

В базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились сведения о смартфоне среднего уровня ZTE 8012N с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G) с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.

В аппарате применён неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц. Объём оперативной памяти может составлять 4 и 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 и 128 Гбайт (плюс карта microSD ёмкостью до 512 Гбайт).

В тыльной части корпуса располагаются дактилоскопический сканер и тройная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором, а также датчиками на 8 и 2 млн пикселей. Фронтальная камера способна формировать 8-мегапиксельные изображения.

Указаны габариты и вес — 165,9 × 75,8 × 8,9 мм и 188 г. Параметры дисплея не раскрываются, но, судя по всему, применена панель размером около 6,5 дюйма по диагонали.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3900 мА·ч. На смартфон установлена операционная система Android 10. Аппарат будет предлагаться в нескольких вариантах цветового исполнения, в том числе в градиентном. Цена готовящейся новинки пока не уточняется.