В ПК-версии WhatsApp появится поддержка видеозвонков и голосовых вызовов

По сообщениям сетевых источников, в настольной версии популярного мессенджера WhatsApp вскоре появится поддержка видеозвонков и голосовых вызовов, функций, которые уже давно доступны пользователям, взаимодействующим с сервисом через мобильные приложения. Несмотря на то, что эти функции всё ещё недоступны пользователям, энтузиасты сумели активировать их в веб-версии сервиса, а также в клиенте WhatsApp 2.2043.7 для компьютеров.

Источник говорит о том, что упомянутые функции в настоящее время находятся на этапе бета-тестирования. Когда пользователь получает входящий вызов, на экране появляется всплывающее окно, с помощью которого можно начать разговор или отклонить звонок. При совершении исходящих звонков появляется другое окно, в котором размещены элементы управления, с помощью которых, например, можно отключить микрофон или завершить звонок. В сообщении также говорится о том, что в настоящее время разработчики тестируют групповые голосовые вызовы и видеозвонки в веб-версии WhatsApp.

Поскольку голосовые и видеозвонки уже давно доступны в WhatsApp для мобильных платформ Android и iOS, перенос этих функций в веб-версию клиента и приложение для ПК попросту приведёт к паритету. Кроме того, это сделает более удобным процесс взаимодействия с сервисом для пользователей, которые больше времени проводят перед компьютером.

Стоит отметить, что разработчики WhatsApp официально не анонсировали данные функции. Поэтому о сроках их появления в веб-клиенте и стабильной версии приложения для ПК пока говорить рано.