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Моддер воссоздал кусочек BioShock на движке Source 2 из Half-Life: Alyx

После того как Half-Life: Alyx получила инструменты для моддинга, энтузиасты создали на основе игры множество разнообразных проектов. Например, они реализовали битвы на световых мечах и интерактивный тизер отменённой Silent Hills, более известный как P.T. А разработчик по имени Вим Байтаерт (Wim Buytaert) воссоздал на движке Source 2 из Alyx часть BioShock с культовым вступлением и знаменитыми локациями.

Свою работу автор опубликовал довольно давно, но только сейчас на неё обратили внимание благодаря YouTube-каналу UploadVR и материалам в западных СМИ. Модификация энтузиаста включает примерно 25 минут прохождения. Управление в ней не меняется — игрок по-прежнему должен использовать шлем виртуальной реальности и решать головоломки, как в Half-Life: Alyx. Однако разработчик изменил локации, добавил сцену поездки на лифте и позаботился о детализации помещений.

В комнатах — то же запустение, которым запомнился первый BioShock. Повсюду разбросаны предметы быта и тела обитателей Восторга. Создатель модификации также реализовал похожую стилистику, однако его проект всё равно ощущается менее красочным, чем шутер от 2K Boston. Оружие из BioShock Вим Байтаерт не стал переносить в свой мод, поэтому стрелять приходится из пистолета, как в Half-Life: Alyx.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер,
Теги: half-life: alyx, bioshock, valve, шутер
half-life: alyx, bioshock, valve, шутер
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