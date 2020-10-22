3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиавтомобили, мотоциклы, транспортные сред...Показатели Tesla бьют рекорды: производс...
Новости Hardware

Показатели Tesla бьют рекорды: производство электромобилей выросло в полтора раза

Компания Tesla отчиталась о работе в третьем квартале нынешнего года, который для производителя электрических автомобилей по многим показателям стал рекордным.

Сообщается, что в период с июля по сентябрь включительно компания Илона Маска произвела 145 036 электрокаров. Это в полтора раза (на 51 %) больше, нежели годом ранее, когда было выпущено 96 155 машин.

В общем объёме производства львиную долю составили автомобили Model 3 и Model Y — 128 044 штуки. Ещё 16 992 единицы пришлось на дорогие электрокары Model S и Model X.

Что касается фактических поставок, то они в годовом исчислении подскочили на 44 %, достигнув 139 593 штук. Клиенты получили 124 318 автомобилей Model 3 и Model Y, а также 15 275 машин Model S и Model X.

Благодаря рекордным поставкам электромобилей выручка Tesla подскочила в годовом исчислении на 39 %, достигнув $8,8 млрд. Операционная прибыль и вовсе поднялась на 210 %, составив рекордные $809 млн, чистая прибыль достигла $331 млн. Уже пятый квартал подряд Tesla завершает без убытков. Непосредственно реализация электромобилей принесла Tesla около 91 % всей выручки или $7,6 млрд. За год удвоились поступления от реализации так называемых "зелёных кредитов" другим автопроизводителям, в минувшем квартале компания выручила на этом направлении $397 млн.

Таким образом, компания Илона Маска имеет все шансы по итогам текущего года довести отгрузки электрических автомобилей до символичной отметки в 500 000 штук. Для этого в текущем квартале Tesla необходимо поставить около 181 000 машин. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tesla начала осторожно активировать полный автопилот на своих электрокарах
В рейтинг самых дорогих брендов мира впервые попали Instagram, YouTube, Zoom и Tesla
Tesla рассматривает создание завода аккумуляторов в Индонезии, где добывается много никеля
Немцы полюбили Tesla. Она стала единственным автопроизводителем в Германии, у кого в этом году выросли продажи
В России показан прототип аэромобиля с дальностью полёта до 600 км
Lucid открыла приём заказов на электрический седан Air стоимостью $69 900 с запасом хода 650 км
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, электромобиль, результаты, финансовый отчёт, электрокар
tesla, электромобиль, результаты, финансовый отчёт, электрокар
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 157
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 150
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 115
Представлены неэталонные версии GeForce RTX 3070. Большинство с огромными системами охлаждения 94

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Курс Bitcoin взлетел до максимума за этот год. Всё благодаря PayPal
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Китайские компании во главе с Huawei всеми силами пытаются сорвать сделку NVIDIA и Arm
Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X смог автоматически разогнаться выше 5 ГГц
Intel Core i5 и GTX 1060: системные требования стратегии Humankind оказались весьма лояльными
Игрок в Call of Duty: Black Ops Cold War совершил убийство вслепую, используя в качестве контроллера барабаны 2 ч.
«Будто готов к походу в спортзал»: Insomniac показала ещё один альтернативный костюм из Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2 ч.
Студия-разработчик Death Stranding объявила о наборе в команду новой игры 4 ч.
«Когда важна каждая миллисекунда»: Gears 5 на Xbox Series X станет заметно отзывчивее 5 ч.
Слухи: в GamesRadar обмолвились, что Final Fantasy XVI выйдет уже в следующем году 6 ч.
Моддер добавил в Baldur’s Gate 3 возможность сыграть за гоблина, минотавра и свежевателя разума 6 ч.
Microsoft опубликовала список известных проблем в Windows 10 October 2020 Update 6 ч.
Праздник на улице Fallout: распродажа игр серии на всех платформах и временно бесплатная Fallout 76 7 ч.
Новые костюмы Человека-паука из ремастера Marvel’s Spider-Man появятся и в оригинальной игре 8 ч.
Аналитики: только 10 % компаний, использующих ИИ, получают значительную выгоду от этого 8 ч.
Google научила смарт-дисплеи Nest Hub «ощущать» присутствие владельца 39 мин.
Huawei представила серию флагманов Mate 40: выдающиеся камеры, мощный процессор и цены от 900 евро 46 мин.
Продажи смарт-динамиков в 2021 году будут расти за счёт Китая 2 ч.
«Эльбрус 801-К»: сервер на базе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением 2 ч.
В России стартовали продажи vivo V20 — первого смартфона на Android 11. Вышла и младшая версия vivo V20 SE 2 ч.
Смарт-часы для киберспорта Garmin Instinct Esports Edition помогут разобраться, когда подгорело, а когда бомбануло 2 ч.
Новая статья: Первые впечатления от Huawei Mate 40 Pro: смартфон с черной дырой 3 ч.
NVIDIA GeForce RTX 3070 протестировали в 3DMark: снова паритет с RTX 2080 Ti 3 ч.
Сделка Intel и SK Hynix пойдёт на пользу остальным производителям флеш-памяти 3 ч.
Игровая мышь Genesis Krypton 550 с перфорированным корпусом весит 70 граммов и стоит 35 евро 4 ч.