3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо...Продажи смарт-телевизоров Xiaomi выросли...
Новости Hardware

Продажи смарт-телевизоров Xiaomi выросли вопреки пандемии

Китайская компания Xiaomi продолжает наращивать поставки умных телевизоров. Однако, как сообщают сетевые источники, достичь ранее намеченной цели по объёму реализации ТВ-панелей в нынешнем году вряд ли удастся.

Изображения Mi.com

Изображения Mi.com

В прошлом году Xiaomi, по оценкам, отгрузила около 13 млн телевизоров. В 2020-м поставки увеличатся примерно на 1 млн штук, превысив 14 млн. Таким образом, рост, вероятно, окажется на уровне 8–9 %.

И всё же компания не сможет взять ранее планировавшуюся отметку в 16 млн поставленных ТВ-панелей. Причина заключается в распространении коронавируса: из-за пандемии были отменены многие спортивные и развлекательные мероприятия, что негативно отразилось на продажах смарт-телевизоров.

Нужно отметить, что по итогам первой половины текущего года Xiaomi лидировала на рынке умных телевизоров в Китае. А в 2019-м Xiaomi стала первым брендом на рынке смарт-ТВ в Поднебесной, чьи годовые продажи превысили знаковую отметку в 10 млн единиц.

Телевизоры Xiaomi пользуются высоким спросом прежде всего благодаря привлекательному соотношению цены, качества и функциональных возможностей. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Блогер протестировал прозрачный телевизор Xiaomi: очень дорого, плохо видно, а ещё и битые пиксели
Xiaomi выпустила 65-дюймовый 4K-телевизор Redmi Smart TV A65 по цене меньше $400
Xiaomi представила свой первый 8K-телевизор: 82 дюйма, OLED и цена $7300
Sony выпустила дисплей пространственной реальности стоимостью $5000
Hisense представила OLED-телевизоры Galaxy с сертификатом IMAX Enhanced, который гарантирует высокое качество изображения и звука
Samsung назвала стоимость лазерных 4K-проекторов серии The Premiere
Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: xiaomi, телевизор, смарт-тв, смарт-телевизоры
xiaomi, телевизор, смарт-тв, смарт-телевизоры
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 142
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 136
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 123
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 108

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские компании во главе с Huawei всеми силами пытаются сорвать сделку NVIDIA и Arm
Слухи: NVIDIA передумала выпускать GeForce RTX 3070 и RTX 3080 с удвоенным объёмом памяти
Внутри iPhone 12 обнаружился прошлогодний 5G-модем Snapdragon X55 и маленькая батарея
Обзоры камеры iPhone 12 Pro: самая совершенная на рынке, но стоит дождаться iPhone 12 Pro Max
В магазине Ubisoft началась распродажа стратегий: Heroes of Might and Magic, Anno и Settlers
Праздник на улице Fallout: распродажа игр серии на всех платформах и временно бесплатная Fallout 76 21 мин.
Новые костюмы Человека-паука из ремастера Marvel’s Spider-Man появятся и в оригинальной игре 32 мин.
Аналитики: только 10 % компаний, использующих ИИ, получают значительную выгоду от этого 35 мин.
Композитор Death Stranding взялся за новый проект, но не для Kojima Productions 2 ч.
Видео: трейлер, посвящённый празднованию Хэллоуина в For Honor 2 ч.
Подложила свинью: Ubisoft организовала «взлом» обложек своих игр в преддверии релиза Watch Dogs: Legion 2 ч.
Darkest Dungeon II станет трёхмерной и выйдет за пределами EGS по окончании раннего доступа 2 ч.
Insomniac рассказала об улучшениях боевой системы Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 3 ч.
Switch-версия The Outer Worlds получила патч с улучшениями графики 3 ч.
Разбирательство вокруг Rune II продолжается: теперь обвиняются Bethesda и ZeniMax 3 ч.
Рогозин рассказал о планах по запуску спутников дистанционного зондирования Земли 8 мин.
Foxconn не собирается создавать в США производство LCD-панелей, считают местные власти 23 мин.
Самая большая в мире солнечная ферма будет построена в Австралии. Её будет видно из космоса 42 мин.
Продажи смарт-телевизоров Xiaomi выросли вопреки пандемии 50 мин.
Apple будет использовать больше американских компонентов, если получит налоговые льготы 2 ч.
Представлен смартфон ZTE V2020 5G с процессором Dimensity 800 и большим экраном Full HD+ по цене $210 2 ч.
Сегодня состоится презентация смартфонов Mate 40 — последних флагманов Huawei 3 ч.
Видео дня: зонд OSIRIS-REx берёт пробы пород на астероиде Бенну 3 ч.
Российский сегмент МКС снова остался без системы получения кислорода 3 ч.
Пандемия продолжает способствовать росту продаж компьютеров на рынке ЕМЕА 4 ч.