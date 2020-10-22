Продажи смарт-телевизоров Xiaomi выросли вопреки пандемии

Китайская компания Xiaomi продолжает наращивать поставки умных телевизоров. Однако, как сообщают сетевые источники, достичь ранее намеченной цели по объёму реализации ТВ-панелей в нынешнем году вряд ли удастся.

В прошлом году Xiaomi, по оценкам, отгрузила около 13 млн телевизоров. В 2020-м поставки увеличатся примерно на 1 млн штук, превысив 14 млн. Таким образом, рост, вероятно, окажется на уровне 8–9 %.

И всё же компания не сможет взять ранее планировавшуюся отметку в 16 млн поставленных ТВ-панелей. Причина заключается в распространении коронавируса: из-за пандемии были отменены многие спортивные и развлекательные мероприятия, что негативно отразилось на продажах смарт-телевизоров.

Нужно отметить, что по итогам первой половины текущего года Xiaomi лидировала на рынке умных телевизоров в Китае. А в 2019-м Xiaomi стала первым брендом на рынке смарт-ТВ в Поднебесной, чьи годовые продажи превысили знаковую отметку в 10 млн единиц.

Телевизоры Xiaomi пользуются высоким спросом прежде всего благодаря привлекательному соотношению цены, качества и функциональных возможностей.