Квартальный отчёт Tesla воодушевил аналитиков: акции компании подскочили в цене на 5 %

Как только речь заходит о феномене роста стоимости курса акций Tesla, то все фундаментальные критерии отходят на второй план — инвесторы вдохновляются энергией основателя компании, который буквально сворачивает горы. Нынешний квартальный отчёт только добавил оптимизма аналитикам, и сразу после его публикации акции Tesla выросли в цене ещё на 5 %.

Только за прошедшее с начала этого года время акции Tesla выросли в цене в пять раз, их постоянно подогревали какие-то ожидания: связанные то с возможностью включения в индекс S&P 500, то с расщеплением акций для повышения их доступности. Во втором квартале главный конвейер Tesla в Калифорнии простаивал несколько недель из-за пандемии, но компания всё ещё надеется по итогам года поставить 500 тысяч электромобилей.

На квартальном мероприятии аналитики попытались подсчитать, сколько машин Tesla сможет выпустить в следующем году, получившийся в результате диапазон от 850 тысяч до 1 млн экземпляров представители компании оспаривать не стали, но пояснили, что дадут прогноз на 2021 год через три месяца, когда подведут итоги всего текущего года.

Опрошенные ресурсами Barron’s и Seeking Alpha отраслевые аналитики в большинстве своём подняли прогноз по курсу акций Tesla, либо рекомендовав их к покупке, либо предложив оставить в инвестиционном портфеле. Амбициозные цели, которые ставит руководство Tesla — это не главные факторы, способствовавшие росту курса акций после открытия сегодняшней торговой сессии. Гораздо важнее, что инвесторов ободрили достигнутые компанией финансовые результаты.

Во-первых, она пятый квартал подряд работает без убытков. Во-вторых, норма прибыли в автомобильном бизнесе Tesla увеличилась за квартал с 16 до 22 %, а это воодушевило аналитиков на фоне неоднократных снижений цен на продукцию марки, которые имели место в отчётном периоде. В-третьих, компания смогла сгенерировать свободный денежный поток в сумме $1,4 млрд, а это весьма неплохо в свете запланированных на следующий год капитальных затрат. Представители Tesla на отчётном мероприятии заявили, что в ближайшие два года будут расходовать по $2–2,5 млрд ежегодно на расширение производства электромобилей и тяговых аккумуляторов. За свою историю Tesla не раз привлекала миллиардные инвестиции, оставаясь при этом убыточной, поэтому способность компании генерировать положительный денежный поток приветствуется инвесторами в свете по-прежнему наполеоновских планов по расширению производства.

Некоторых экспертов впечатлила способность Tesla оптимизировать производство, как с точки зрения управления затратами, так и с точки зрения рационального использования занимаемых площадей. Лишённая стереотипов больших автопроизводителей, Tesla способна во многих сферах идти на смелые эксперименты, они нередко оборачиваются снижением операционных издержек. Часть аналитиков видит перспективу в росте прибыли Tesla за счёт сопутствующих видов бизнеса: эксплуатации роботизированных такси, страхования и продажи программных опций в виде систем автопилота.