Ghostrunner появится на новых консолях в 2021 году и будет бесплатной для обладателей игры на PS4 и Xbox One

Студия One More Level при поддержке издательств All In! Games и 505 Games сделала заявление касательно своего киберпанкового экшена Ghostrunner — в 2021 году игра появится на консолях следующего поколения, где будет бесплатной для всех обладателей копий для PS4 и Xbox One. Точная дата релиза проекта на PS5, Xbox Series X и Series S пока не разглашается.

Ghostrunner демонстрирует киберпанковый мир, в котором произошла глобальная катастрофа. Остатки человечества укрылись в башне Дхарма, где и развернётся действие. Пользователи должны добраться до верхушки здания и убить тирана Ключника (Keymaster), чтобы покончить с несправедливостью и хаосом, творящимися в последнем приюте людей.

Ghostrunner представляет собой экшен с элементами слешера и паркуром. Пользователь должен проходить уровни с разнообразными препятствиями и врагами. Все противники, как и сам главный герой, умирают от одного удара. Именно поэтому в игре нужно метко совершать атаки, уклоняясь от выпадов недругов.

Ghostrunner выйдет 27 октября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.