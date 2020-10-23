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Режим Zombies Onslaught в Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом PlayStation на год

Компания Activision Blizzard объявила о том, что режим Zombies Onslaught в предстоящем шутере Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивным для PlayStation 4 и PlayStation 5 до 1 ноября 2021 года. Вместе с тем стали известны подробности этого режима.

В российской локализации режим Zombies Onslaught получил название «Зомби: бойня». В нём вам нужно пережить атаку многочисленных зомби после того, как вы и ваш напарник из отряда «Реквием» увидели загадочную сферу с необычайно высоким уровнем энергии и решили её осмотреть поближе.

В рамках «Зомби: бойня» вы будете сражаться на одной из нескольких карт многопользовательских режимов. Каждый сезон игроков ждут новые локации и награды. Арсенал включает в себя ручной пулемёт, тяжёлую снайперскую винтовку и другое оружие, традиционное для мультиплеера и зомби-режимов. Вам предстоит перемещаться по карте рядом со сферой, чтобы не умереть от аномалии «тёмного неба». При этом охраняемое от смертоносной зоны пространство совсем небольшое, но именно в нём вам предстоит отбиваться от мертвецов. Убив определённое количество зомби, вы тем самым сдвинете сферу с места.

По мере роста мощи сферы и перемещения её по локации на вас начнут нападать улучшенные, элитные зомби. В ограниченном пространстве они особенно опасны, поэтому вам с напарником придётся не только думать о том, как убить как можно больше мертвецов, но и предусмотреть тактику для будущих противников.

За количество убитых элитных зомби в конце матча вам будет присуждён ранг. Чем он выше, тем лучше будут награды, которые пригодятся в многопользовательских и зомби-режимах.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X и S и PlayStation 5.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: call of duty: black ops cold war, activision blizzard, treyarch, raven software, шутер
call of duty: black ops cold war, activision blizzard, treyarch, raven software, шутер
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