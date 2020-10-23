Шутер Gears 5 получит первое сюжетное дополнение уже в декабре

Студия The Coalition объявила о том, что в декабре этого года выйдет сюжетное дополнение к шутеру Gears 5. Оно получит название Hivebusters («Охотники за ульями») и будет, скорее всего, посвящено команде «Скорпион».

В Gears 5 охотники за ульями — это отряд из трёх бойцов, которые играют главную роль в режиме «Побег». Команда «Скорпион», в которую входят Киган, Лани и Мак, проникают в ульи саранчи и уничтожают вражеские цитадели изнутри. Несмотря на то, что в кампании серии игр о них почти ничего не было сказано, история персонажей описана в комиксах Gears of War: Hivebusters.

Главный продюсер Gears 5 Зои Курно (Zoe Curnoe) рассказала, что время прохождения дополнения займёт около 3–4 часов.

Технический директор The Coalition Майк Рейнер (Mike Rayner) также упомянул, что дополнение будет первым сюжетным контентом для Gears 5, который создаётся с учётом Xbox Series X и S с самого начала. Так, на консолях следующего поколения в DLC будет продвинутое освещение и текстуры сверхвысокого разрешения.

Обновление Gears 5

Кампания Gears 5 также 10 ноября получит обновление с режимом «Новая игра +», двумя новыми уровнями сложностями, достижениями, обликом Дэйва Батисты (Dave Bautista) для Маркуса Феникса и другим контентом.

Напомним, что Gears 5 вышла на ПК и Xbox One, а 10 ноября получит бесплатное обновление для Xbox Series X и S.