3DNewsНовости SoftwareШутерШутер Gears 5 получит первое сюжетное до...
Новости Software

Шутер Gears 5 получит первое сюжетное дополнение уже в декабре

Студия The Coalition объявила о том, что в декабре этого года выйдет сюжетное дополнение к шутеру Gears 5. Оно получит название Hivebusters («Охотники за ульями») и будет, скорее всего, посвящено команде «Скорпион».

В Gears 5 охотники за ульями — это отряд из трёх бойцов, которые играют главную роль в режиме «Побег». Команда «Скорпион», в которую входят Киган, Лани и Мак, проникают в ульи саранчи и уничтожают вражеские цитадели изнутри. Несмотря на то, что в кампании серии игр о них почти ничего не было сказано, история персонажей описана в комиксах Gears of War: Hivebusters.

Главный продюсер Gears 5 Зои Курно (Zoe Curnoe) рассказала, что время прохождения дополнения займёт около 3–4 часов.

Технический директор The Coalition Майк Рейнер (Mike Rayner) также упомянул, что дополнение будет первым сюжетным контентом для Gears 5, который создаётся с учётом Xbox Series X и S с самого начала. Так, на консолях следующего поколения в DLC будет продвинутое освещение и текстуры сверхвысокого разрешения.

Обновление Gears 5
gears5_1.png
Смотреть все изображения (6)
gears5_2.png
gears5_3.png
gears5_4.png
gears5_5.png
gears5_6.png
Смотреть все
изображения (6)

Кампания Gears 5 также 10 ноября получит обновление с режимом «Новая игра +», двумя новыми уровнями сложностями, достижениями, обликом Дэйва Батисты (Dave Bautista) для Маркуса Феникса и другим контентом.

Напомним, что Gears 5 вышла на ПК и Xbox One, а 10 ноября получит бесплатное обновление для Xbox Series X и S.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Когда важна каждая миллисекунда»: Gears 5 на Xbox Series X станет заметно отзывчивее
Стартовало тестирование ПК-версии Halo 4 и кроссплея с Xbox One
Intel Core i5 и GTX 1060: системные требования стратегии Humankind оказались весьма лояльными
Праздник на улице Fallout: распродажа игр серии на всех платформах и временно бесплатная Fallout 76
Номад не выстоял: хакеры взломали Denuvo в Crysis Remastered
Хэллоуинская распродажа в EGS: Death Stranding, Borderlands 3 и Red Dead Redemption 2
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox,
Теги: gears 5, xbox game studios, the coalition, шутер
gears 5, xbox game studios, the coalition, шутер
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 193
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 167
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench 97
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат 87

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Opera ищет человека, который будет просматривать веб-страницы за €8000
Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза
Шутер Gears 5 получит первое сюжетное дополнение уже в декабре 2 ч.
Режим Zombies Onslaught в Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом PlayStation на год 2 ч.
EA перенесла выпуск Apex Legends для Nintendo Switch 4 ч.
Little Nightmares II — хэллоуинский трейлер, новые скриншоты и больничный ужас 6 ч.
Apex Legends выйдет в Steam 4 ноября вместе со стартом седьмого сезона 6 ч.
Релиз переиздания Blade Runner отложили на неопределённый срок, но «результат скажет сам за себя» 6 ч.
Samsung исправила проблемы с сенсорным экраном Galaxy S20 FE через обновление ПО 6 ч.
Четыре концовки и Анклав: новые подробности амбициозной модификации Fallout: Miami для Fallout 4 6 ч.
Видео: демоверсия в Stadia, сюжетный трейлер и много геймплея Immortals Fenyx Rising 6 ч.
Биомеханические локации и жутковатая плоть на новых скриншотах шутера Scorn 7 ч.
Nintendo снизит цену контроллеров Joy-Con для Switch на $10 3 ч.
Заготовки для блока тыльной камеры Samsung Galaxy S21 показались на фото 3 ч.
По автономности iPhone 12 оказался намного лучше предшественника, а iPhone 12 Pro — намного хуже 5 ч.
Вскрытие показало, что беспроводная зарядка MagSafe для iPhone обладает предельно простой конструкцией 5 ч.
Складной смартфон Microsoft Surface Duo подешевел на $200 через месяц после релиза 6 ч.
Представлены Huawei FreeBuds Studio — беспроводные наушники с динамическим шумоподавлением и студийным качеством звука 6 ч.
Китайцы выпустили ноутбук исключительно на местных комплектующих 6 ч.
Представлена новая коллекция смарт-очков HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II 7 ч.
Внутри iPhone 12 и 12 Pro почти не отличаются друг от друга. Даже их батареи имеют одинаковую ёмкость 7 ч.
ASUS P11C-I/NGFF2280: компактная плата для мини-серверов на базе Intel Xeon E 7 ч.