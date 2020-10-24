Принудительное дробление бизнеса угрожает Facebook: власти США готовят иск о нарушении конкуренции

Издание Bloomberg сообщает, что правительство США в ближайшие недели может обвинить компанию Facebook в нарушении правил рыночной конкуренции и обратиться с соответствующим иском в суд.

Для подачи иска требуется совместное принятие решения пятью членами Федеральной торговой комиссия США (ФТК). Как указывает Bloomberg, ссылающийся на анонимный источник, близкий к этому делу, в четверг 22 октября пять членов ФТК провели заседание, на котором обсудили возможность иска против Facebook, но окончательного решения пока не приняли.

Федеральная торговая комиссия США более года проверяла информацию о нарушении Facebook антимонопольного законодательства, в том числе детали, связанные со сделками по вопросу приобретении Facebook социальных платформ Instagram и WhatsApp. В рамках расследования в августе этого года комитет ФТК провёл специальное заседание, на котором проводился допрос главы компании Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Расследованием деятельности компании под руководством штата Нью-Йорк также занималась общенациональная комиссия, состоящая из генеральных прокуроров различных штатов.

В начале октября этого года подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад на 449 страниц, в котором говорится, что Amazon, Facebook, Apple и Google являются монополистами на рынке. По мнению докладчиков, приобретение таких компаний, как Instagram и WhatsApp позволило той же Facebook устранить потенциальных конкурентов. Отмечается, что несмотря на то, что ФТК по факту проверила и одобрила обе сделки, комиссия имеет право обратиться в суд с требованием пересмотра этих дел, если заподозрит нарушение антимонопольного законодательства.