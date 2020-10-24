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Эксперты отнесли структурные изменения спроса к причинам проблем Intel в серверном сегменте

На вчерашней квартальной конференции глава Intel Роберт Свон (Robert Swan) уже отмечал, что основной проблемой с точки зрения конкуренции с AMD считает не ценовое давление, а структурные изменения спроса. Какой характер они носили, представитель Intel пояснять не стал, зато это сделали сторонние аналитики. Проблема кроется в серверном сегменте.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

По мнению специалистов Bank of America, сейчас Intel столкнулась с тремя основными проблемами. Во-первых, до сих пор не принято решение, каким именно образом для выпуска 7-нм продуктов будут привлекаться сторонние исполнители. Напомним, что огласить своё решение в этой сфере компания собирается лишь к январю следующего года.

Во-вторых, как считают аналитики, спрос смещается от сегмента ПК в серверный, а в нём конкуренция выражена сильнее, чем в привычном для Intel корпоративном. На потребительском рынке Intel тоже сталкивается с усиливающейся конкуренцией — не только со стороны AMD, но и со стороны клиентов Arm, которые увеличивают своё присутствие в набирающих популярность «хромбуках». Ситуация усугубляется тем, что 10-нм процессоры Ice Lake-SP начнут поставляться на рынок только в следующем квартале.

В-третьих, позиции Intel подрывает общее усиление конкуренции со стороны разработчиков процессоров, которые не обременены собственными производственными мощностями. Это AMD, Arm и NVIDIA, которые в планировании анонса новых продуктов могут полагаться на возможности производственных подрядчиков, основным среди которых является TSMC.

В пользу усиления конкуренции с AMD высказываются и другие аналитики. Представители BMO Capital Markets считают, что сокращение нормы операционной прибыли Intel в серверном сегменте с прошлогодних 49 % до нынешних 32 % является прямым доказательством снижения цен на серверные процессоры в результате конкуренции с AMD. Эксперты Raymond James убеждены, что структурные изменения спроса являются не единственной причиной проблем Intel, компания должна испытывать конкурентное давление со стороны AMD. Напомним, что на вчерашних торгах акции Intel подешевели более чем на десять процентов, а в целом они себя не очень хорошо чувствуют с конца июля, когда было объявлено о проблемах с освоением 7-нм техпроцесса.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: intel, amd, epyc, xeon, аналитика
intel, amd, epyc, xeon, аналитика
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