Qualcomm проиграла контракт на поставку модуля антенны для iPhone 12 китайской компании

Разборка iPhone 12 компанией iFixit среди прочего показала, что в аппарате имеется три антенных модуля для работы в миллиметровом диапазоне (mmWave), созданные USI. Это шанхайская проектно-производственная компания, и подобный крупный контракт она выполняет впервые. Поразительно, что Apple отказалась от услуг Qualcomm по поставке этого компонента, хотя использовала остальную часть радиочастотной системы модема Qualcomm X55 5G.

Чтобы понять значимость этой победы, следует упомянуть, что во всех без исключения смартфонах, поставляемых в США и поддерживавших 5G mmWave, до сих пор использовались соответствующие антенны от Qualcomm. Американская компания является мировым лидером в области решений 5G mmWave, поэтому потеря контракта является ещё одним свидетельством, что лидерство не безусловно. Ходило много слухов о том, что Apple разработает собственную антенну, но большинство полагало, что речь идёт о компоненте для частотного диапазона 5G менее 6 ГГц. Вместо этого Apple использует трансивер и подсистему Qualcomm SDR865.

Многие могут подумать, что это классическая мера по диверсификации поставщиков Apple и сокращению затрат, но Qualcomm проигрывает именно из-за технических недостатков. Самым совершенным антенным модулем mmWave Qualcomm является QTM525 2-го поколения. Этот модуль имеет толщину менее 8 мм. Самым тонким устройством, поставляемым с модемом X55 и антеннами QTM525 является Galaxy S20+ с толщиной 7,8 мм. Толщина же нового iPhone составляет 7,4 мм. QTM535 следующего поколения от Qualcomm достаточно тонкий, но он является частью платформы X60 2021 года. Стремление Apple к минимальной толщине потребовало разработки специальной антенны mmWave.

«Несмотря на то, что в отрасли имеются ведущие поставщики технологий с передовыми модулями mmWave, которые предлагают стандартные миниатюрные антенные модули, крупные производители смартфонов или мобильных устройств по-прежнему предпочитают создавать свои миниатюрные антенные модули и разрабатывать собственные конструкции и функции. Таким образом, им необходимо работать с поставщиками модулей, обладающими сильными научно-исследовательскими и тестовыми возможностями, а также обширным лабораторным оборудованием», — сообщается в публикации USI, посвящённой запуску лаборатории 5G mmWave.

Другими словами, соответствующая антенна почти наверняка является эксклюзивом для Apple, созданным в тесном сотрудничестве между USI и купертинским гигантом. Начнут ли другие производители мобильных устройств использовать собственные антенны mmWave вместо интегрированного решения Qualcomm? И насколько это скажется на средней стоимости поставляемой компанией платформы 5G? Этими вопросами наверняка уже задаются инвесторы Qualcomm.