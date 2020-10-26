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Фото дня: потусторонний обитатель космического пространства

На сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) в рубрике «изображение недели» опубликован прекрасный снимок галактики NGC 34, расположенной в созвездии Кита.

Внешне, как отмечается, запечатлённый объект выглядит как некое потусторонне образование или загадочный обитатель подводного мира. Яркую центральную часть окружают призрачные структуры со звёздными вкраплениями.

Секрет необычного облика NGC 34 заключается в том, что объект сформировался в результате столкновения двух спиральных галактик. В процессе слияния галактики испытывают сильное влияние гравитационного взаимодействия. Кроме того, в сливающихся галактиках наблюдается наиболее активное звёздообразование.

На фотографии в центральной части NGC 34 хорошо просматривается спиральная структура. При этом на окраинах располагаются дымчатые области неправильной формы.

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Напомним, что «Хаббл» функционирует на орбите уже более 30 лет: эта обсерватория была запущена 24 апреля 1990 года на борту шаттла «Дискавери» STS-31. За многие годы работы аппарат передал на Землю массу научной информации, значимость которой сложно переоценить. 

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, на острие науки, космос,
Теги: галактика, космос, вселенная, наука, фото
галактика, космос, вселенная, наука, фото
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