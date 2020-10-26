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Игровая гарнитура Cougar VM410 оснащена крупными излучателями и качественными кабелями

Компания Cougar анонсировала гарнитуру игрового уровня VM410, спроектированную специально для требовательных пользователей. Новика, как утверждается, обеспечивает звук профессионального уровня.

Наушники относятся к накладному типу. Применены крупные 53-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами и графеновой диафрагмой: диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц.

Разработчик особо выделяет наличие качественных кабелей с улучшенными экранированием и изоляцией. Это сводит к минимуму возможные перекрёстные помехи, что положительно отражается на чистоте аудиокартины.

Предусмотрен съёмный однонаправленный микрофон со средствами шумоподавления. Продуманная конструкция обеспечивает комфорт при длительном ношении, а комплект поставки включает амбушюры из кожи и специальной «дышащей» ткани.

Гарнитура, использующая проводное подключение, выполнена в чёрном цвете. Информации о сроках начала продаж и ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: cougar, наушники, гарнитура, игровая гарнитура
cougar, наушники, гарнитура, игровая гарнитура
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