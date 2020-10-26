Видео: человек-стол и никакого асбеста в дебютном трейлере приключения The Dungeon Experience от создателя Paradigm

Гейм-дизайнер Джейкоб Джанерка (Jacob Janerka), известный по абсурдному квесту Paradigm, представил полноценный трейлер своей следующей игры — юмористического приключения The Dungeon Experience.

О существовании The Dungeon Experience известно ещё с января 2019 года, однако до недавнего времени у проекта был разве что официальный сайт и собственная страница в Steam.

События The Dungeon Experience разворачиваются в одноимённом парке развлечений, учреждённом обычным грязевым крабом, однажды решившим для себя стать предпринимателем.

«Представьте, что у одного из многих убитых вами в Skyrim грязевых крабов была мечта стать предпринимателем и открыть собственный фэнтезийный парк развлечений. Это и есть The Dungeon Experience», — объяснил завязку игры Джанерка.

The Dungeon Experience предлагает двухчасовую экскурсию от первого лица, возможность исследовать подземелье и познакомиться с населяющими его существами, и «больше никакого асбеста».

Скриншоты The Dungeon Experience

Несмотря на инди-статус, у The Dungeon Experience есть издатель: «Однажды я встретил в лесу мужчину. Он приложил палец к моим губам, чтобы я замолчал, и затем дал бюджет для игры».

The Dungeon Experience выйдет на ПК (Steam), когда «четыре луны Зогриса выстроятся в ряд и вернётся мессия Хидрий». Игра создаётся в сотрудничестве с автором карточного роглайка Ring of Pain Саймоном Боксером (Simon Boxer).