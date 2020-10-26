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Rockstar Games запретила писать «GTA 6» под своими роликами

Фанаты Rockstar Games давно жаждут новостей о Grand Theft Auto 6. Они пишут это под каждым роликом студии, но разработчики продолжают хранить молчание. А недавно компания решила немного охладить пыл поклонников и запретила писать «GTA 6» в комментариях под своими видео.

Под блокировку попали следующие формулировки: «GTA 6» и «Grand Theft Auto 6». Об этом рассказал пользователь форума Reddit под псевдонимом TypicalPoetry22. Он упомянул шестую часть серии под роликом Rockstar Games на YouTube, воспользовавшись одним из вышеупомянутых вариантов. Затем игрок вошёл на страницу в режиме инкогнито и увидел, что его комментарий исчез сразу после публикации. Об удалении таких комментариев говорили и другие люди под трейлером The Halloween Pass для Red Dead Online.

Чтобы обойти блокировку, пользователи начали использовать математические ухищрения (10 − 4), римские цифры и даже сразу перешли к седьмой части. Правда, в одном из последних отредактированных комментариев всё же присутствует формулировка «GTA 6». Возможно, Rockstar решила снять блокировку, увидев, что она не останавливает поклонников.

Официальная информация о Grand Theft Auto 6 пока не поступала. О разработке проекта ранее писал инсайдер и журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: gta vi, grand theft auto, rockstar games
gta vi, grand theft auto, rockstar games
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