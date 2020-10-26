Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу

Стало известно о том, что совладельцы крупнейшего российского IT-дистрибьютора Merlion — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов — задержаны в рамках уголовного дела об убийстве и уничтожении имущества. Ранее по этому делу был задержан бывший вице-президент «Евросети», а ныне сотрудник Merlion Борис Левин.

Компания Merlion, основанная в 1992 году, в настоящее время является крупнейшим российским IT-дистрибьютером. Компания владеет крупными сетями розничных магазинов «Ситилинк» и «Позитроника», а также российским производителем компьютеров iRU, и рядом других известных брендов.

Согласно данным СПАРК и кипрского реестра юридических лиц, задержанные Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют равными долями по 33,33 % компании Merlion через кипрскую Merlion Group Limited. Аналогичными долями через ООО «Бюрократ» они владеют в банке «Реалист», одним из членов совета директоров которого является упомянутый выше Борис Левин.

Топ-менеджеры IT-компании обвиняются по статьям УК РФ 167 ч. 2 (умышленное уничтожение имущества, совершённые из хулиганских побуждений путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлёкшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и 105 ч. 2 пп. «е» и «ж» (убийство, совершённое общеопасным способом и совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). В рамках действующего законодательства, по первой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, по второй — до 20 лет.

На данный момент известно, что 21 октября в центральном офисе Merlion в одном из бизнес-центров подмосковного Красногорска прошли обыски. После этого издание TAdviser со ссылкой на собственные источники сообщило о задержании бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина, подозреваемого в организации убийства. В Хорошевском районном суде подтвердили арест Левина до 6 ноября.

В конце добавим, что за годы существования Merlion наладила сотрудничество с ведущими мировыми производителями. В настоящее время портфель компании состоит из более чем 670 брендов, свыше 400 прямых дистрибьюторских соглашений, а партнёрская сеть насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. По имеющейся информации, выручка Merlion за 2019 год превысила 330 млрд рублей, что сопоставимо с показателями операторов связи, таких как «Мегафон» (349 млрд рублей) или «Вымпелком» (бренд «Билайн»; 290 млрд рублей).