Apple показала профессиональные видеовозможности iPhone 12 Pro в новом ролике

Apple очень гордится камерой в смартфонах семейства iPhone 12 Pro и особенно её видеовозможностям. В конце концов на данный момент эти устройства являются единственной камерой на рынке (включая профессиональные решения), которая позволяет не только снимать, но также воспроизводить и редактировать видео в 10-бит формате HDR Dolby Vision при разрешении 4K и частоте 60 кадров/с.

В свежем видео Apple показала, как смартфон применяется для съёмки профессиональных кадров с помощью самого простого подручного оборудования вроде обычной тележки, скейта, удочки, воздуходувки, миниатюры города, просто съёмки из машины и так далее. Кадры съёмки перемежаются результирующим видеорядом, который выглядит довольно эффектно.

Кстати, ранее компания уже публиковала нечто подобное в виде видеоотзыва мексиканского кинооператора, режиссёра и продюсера Эммануэля Любецки (Emmanuel Lubezki), который снял на iPhone 12 Pro короткометражку и поделился своими мыслями насчёт камеры. Первые обозреватели новых смартфонов Apple тоже в целом похвалили системы камер в iPhone 12 Pro, особенно в области видео.

Напомним: в iPhone 12 Pro конфигурация камер осталась в целом прежней по сравнению с iPhone 11 Pro. Это три 12-Мп модуля: широкоугольный (26 мм в 35-мм эквиваленте, OIS), сверхширокоугольный (13 мм) и телефотомодуль (52 мм, OIS). Основной модуль стал улавливать на 27 % больше света, в том числе, за счёт более светосильного объектива (диафрагма f/1,6) и получила 100 % покрытие матрицы датчиками автофокуса.

Ключевые же новшества iPhone 12 Pro касаются интеграции лидара и новых программных функций. Сканер LiDAR способен точно строить карту глубины сцены на расстоянии до 5 метров и получает информацию об окружении. Работает он внутри и снаружи помещений и позволяет более эффективно создавать дополненную реальность или выполнять другие 3D-задачи, связанные с камерами. В частности, фокусировка при плохом освещении работает в 6 раз быстрее, а также улучшается работа следящего автофокуса и достоверность эффекта боке. Среди других преимуществ можно отметить появление продвинутого формата Apple ProRAW (объединяет преимущества RAW и многокадровой вычислительной фотографии) в дополнение к обычным HEIF и JPEG.