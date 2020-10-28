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Высокая динамика курса акций AMD сделала возможной покупку Xilinx

С начала этого года стоимость акций AMD выросла на 79 %, за последние двенадцать месяцев она поднялась в два с половиной раза. В какой-то момент акции компании стали дороже акций Intel, но для самой AMD практическая ценность такой динамики заключалась в возможности оплатить акциями сделку с Xilinx, поскольку сумма получилась не самой скромной — $35 млрд.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

По сути, в стоимостном выражении сделка с Xilinx лишь немного уступает сделке между NVIDIA и Arm, бюджет которой достигает $40 млрд. В последнем случае NVIDIA тоже будет использовать собственные акции для частичной оплаты покупки активов Arm. Курс акций NVIDIA в последние месяцы тоже активно рос, что и позволило компании подгадать удачный момент для оглашения условий сделки. Оба предстоящих поглощения должны пройти согласования с антимонопольными органами разных стран, включая КНР, эксперты считают, что у AMD «получить добро» в Китае гораздо больше шансов, но и здесь коммерческие интересы компании становятся заложниками внешнеполитической конъюнктуры.

Курс акций AMD на информацию о сделке с Xilinx отреагировал снижением на 4,07 % по итогам торгов, но в таких случаях ценные бумаги покупателя всегда подвергаются определённому давлению. Во-первых, в составе объединённой компании у нынешних акционеров AMD будет около 74 % капитала, их доля будет несколько размыта. Акции Xilinx, напротив, после объявления о сделке взлетели на 12 %, но к закрытию торгов их курс увеличился лишь на 8,55 % относительно уровня предыдущего дня. Это тоже закономерно, ведь курс обмена в рамках сделки с AMD достигает $143 за акцию Xilinx, а их текущая стоимость едва превысила $124.

Во-вторых, некоторые аналитики выражают обеспокоенность способностью AMD сконцентрироваться на росте основного бизнеса после объединения с Xilinx. Лиза Су (Lisa Su), генеральный директор первой из компаний, на посвящённой этому слиянию конференции и во всех последовавших интервью убеждала инвесторов, что компании очень близки как технологически, так и организационно, поэтому сразу же после объединения активы Xilinx начнут генерировать положительный денежный поток и повышать норму прибыли AMD. Года через полтора после объединения будет достигнута экономия операционных расходов в размере $300 млн, а на полную интеграцию потребуется от трёх до пяти лет. Некоторые аналитики выражают обеспокоенность тем, что у Лизы Су нет опыта руководства подобными сделками, но её саму это не особо смущает.

В презентации, адресованной акционерам обеих компаний, AMD приводит расчёты, согласно которым выручка объединённой компании в показателях по состоянию на 26 сентября этого года могла бы увеличиться с $6,7 до $11,6 млрд. Расходы на разработки и исследования выросли бы с $1,8 до $2,7 млрд. Штат персонала компании увеличится до тринадцати тысяч человек, примерно на треть. Норма прибыли после объединения вырастет до 51 %, хотя у Xilinx она сейчас достигает 69 %, для неё это будет движение в обратную сторону. Лиза Су выразила уверенность, что и после поглощения Xilinx среднегодовой темп прироста выручки AMD останется на уровне 20 %. Долговая нагрузка хоть и увеличится на $2 млрд, это компенсируется возросшими запасами денежных средств, на $1,1 млрд в чистом выражении.

В соглашении между компаниями предусмотрены штрафные санкции на тот случай, если сделка не состоится до 26 октября следующего года, но этот срок можно будет продлевать дважды, до 26 апреля 2022 года. Если сделка будет сорвана по вине Xilinx, она обязуется выплатить $1 млрд отступных. Если сделка не состоится по вине AMD, компенсация составит уже $1,5 млрд. Предусмотрен и третий вариант — если сделка развалится из-за антимонопольных органов, то AMD заплатит Xilinx один миллиард долларов США.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: amd, xilinx, сделка, финансы, акции
amd, xilinx, сделка, финансы, акции
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