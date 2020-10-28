Полетели: в Китае созданы 13 зон для тестирования беспилотной гражданской авиации

Управление гражданской авиации Китая (CAAC) недавно объявило о создании первых экспериментальных зон для опытной эксплуатации беспилотной гражданской авиации. Зоны созданы вокруг 13 крупнейших городов страны, включая столицу. Данная инициатива направлена на создание воздушных городских перевозок, хотя этим дело не ограничится и беспилотная авиация также займётся перевозкой грузов, аварийно-спасательными работами и медицинской транспортировкой.





Новость о создании 13 экспериментальных зон беспилотной гражданской авиации сообщил сегодня сайт китайской компании EHang. Компания EHang в последние годы активнее других включилась в разработку и продвижение воздушных беспилотных аппаратов гражданского назначения. Её аэротакси уже возят туристов в ряде заповедных мест Китая, а транспортные, медицинские и пожарно-спасательные модификации проходят испытания в соответствующих службах. Переход к широкомасштабным испытаниям с развёртыванием наземных диспетчерских пунктов и площадок для предоставления услуг, пусть и в ограниченном порядке, даёт возможность компании EHang перейти на новый уровень и стать оператором услуг.

Опытная эксплуатация беспилотной гражданской авиации будет проводиться в следующих городах: Пекин, Шанхай, Хэчжоу, Ханчжоу, Цзыгун, Аньян, Нанкин, Тяньцзинь, Юйлинь, Шэньян, Дунъин, Аньцин и Ганьчжоу. Масштабы мероприятия таковы, что Китае обещает стать лидером в предоставлении услуг городских аэротакси и других служб по программе «беспилотный мобильный город». Местным властям рекомендуется содействовать данной программе, а бизнесу — попытаться найти себя в этой новой сфере.