Xiaomi выпустит доступный лэптоп Mi Notebook 14 с процессором Intel Core i3

Компания Xiaomi, один из ведущих китайских разработчиков смартфонов, обнародовала тизер-изображение, говорящее о подготовке нового портативного компьютера семейства Mi Notebook 14.

Минувшим летом Xiaomi анонсировала лэптопы Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition с 14-дюймовым дисплеем формата Full HD. Первая модель комплектуется процессором Intel Core десятого поколения серии i5, вторая — i5 или i7.

Новая версия ноутбука, как сообщается, построена на чипе Core i3, который также относится к десятому поколению. Объём оперативной памяти не уточняется, но называется вместимость твердотельного накопителя — 256 Гбайт.

Судя по всему, разрешение экрана останется прежним — 1920 × 1080 пикселей (Full HD). Обработкой графики займётся интегрированный контроллер Intel.

Упомянуто наличие веб-камеры, которая отсутствует у ранее выпущенных версий компьютера из-за узких рамок вокруг экрана. Наконец, говорится, что вес новинки составит приблизительно 1,5 килограмма.

Официальная презентация нового лэптопа Mi Notebook 14 состоится в ближайшее время. Интернет-источники добавляют, что цена окажется на уровне 470 долларов США.