Неожиданно вышел первый обзор iPhone 12 mini, хотя он ещё не продаётся

Несмотря на то, что до начала приёма предзаказов на iPhone 12 mini осталась ещё неделя, устройство каким-то образом попало в руки румынского техноблогера Джорджа Бухничи (George Buhnici). Он, в свою очередь, снял видеоролик, в котором делится впечатлениями об устройстве и сравнивает его с iPhone 12 и 12 Pro.

В первую очередь при сравнении в глаза бросаются крошечные, по нынешним меркам, размеры смартфона. Габариты устройства равны 131,5 × 64,2 × 7,4 мм при весе 135 грамм. Тем не менее, смартфон, который компактнее чем iPhone SE, является полноценным флагманом с дисплеем Super Retina HDR, выполненным по OLED-технологии, и процессором A14 Bionic, как у старших моделей серии и нового iPad Air.

В обзоре отмечается, что iPhone 12 mini действительно не отличается от своих более крупных собратьев. Он способен передавать данные на высоких скоростях и камера его ничем не хуже, чем у iPhone 12. Собственно, по характеристикам они идентичны, и было бы странно видеть между ними заметные отличия.

Стоит отметить, что iPhone 12 mini является самым компактным смартфоном Apple, выпущенным после оригинального iPhone SE, который увидел свет в 2016 году. Кроме того, он обладает самой высокой среди всех устройств Apple плотностью пикселей на экране, которая равна 476 PPI. Ожидается, что iPhone 12 mini будет пользоваться высоким спросом, поскольку у поклонников компактных смартфонов просто нет альтернативы.