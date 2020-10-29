Глава OnePlus показал ограниченное издание OnePlus 8T в стиле Cyberpunk 2077

Ожидаемый ролевой боевик Cyberpunk 2077 отложили уже в третий раз, но это нисколько не мешает производителям выпускать электронику в стилистике игры. Ранее мы видели тематические Xbox One и мышь Razer Viper Ultimate. Следующим подобным продуктом станет смартфон OnePlus 8T, запущенный совсем недавно.

Этот новейший флагманский телефон компании, как было анонсировано компанией, будет выпущен в специальной версии Cyberpunk 2077 Limited Edition. Теперь генеральный директор и основатель OnePlus Пит Лау (Pete Lau) представил тизер устройства, поделившись изображением, которое предлагает нам первый взгляд на специальное издание смартфона.

В новой публикации в блоге Weibo исполнительный директор поделился изображением OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Ранее, когда компания впервые анонсировала новый вариант телефона, она воздерживалась от раскрытия какой-либо информации или дизайна устройства. Однако Пит Лау теперь показал небольшую часть устройства.

Глядя на изображение, мы можем заметить, что серовато-черный является основой цветовой схемы для специальной версии OnePlus 8T. Кроме того, на задней панели также присутствует логотип Cyberpunk 2077, который вытравлен в фирменном жёлтом цвете. В настоящее время выход OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition ожидается 4 ноября 2020 года.