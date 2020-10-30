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Утечка воздуха на МКС могла произойти в результате внешнего удара

Российские космонавты считают, что трещина в МКС-модуле «Звезда», спровоцировавшая утечку воздуха, могла появиться в результате внешнего воздействия. Такое предположение, как сообщает ТАСС, экипаж высказал в ходе переговоров со специалистами Центра управления полётами (ЦУП) в Королёве.

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

Напомним, что в течение нескольких недель космонавты на Международной космической станции (МКС) пытались найти брешь, из-за которой орбитальный комплекс терял атмосферу. После ряда проверок было установлено, что проблема затрагивает переходный отсек модуля «Звезда», входящего в российский сегмент комплекса.

Впоследствии при помощи обычного чайного пакетика удалось локализовать проблемное место. В настоящее время брешь заделана при помощи временной заплатки.

«Если обратите внимание на фото, в середине трещины изменение в цвете. Есть предположение, что был удар снаружи», — доложил космонавт Сергей Рыжиков специалистам ЦУПа.

Экипаж предлагает обследовать возможное место удара во время предстоящего выхода в открытый космос, который намечен на 18 ноября. Однако в Центре управления полётами говорят, что выполнить такой осмотр будет весьма затруднительно.

«Вы знаете, очень сложно добраться до места во время выхода, там и кабели, и надо будет отсоединить термоизоляцию, поэтому это очень трудно будет — добраться конкретно до этого места снаружи», — заявили специалисты. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: мкс, космос, наука, утечка, воздух
мкс, космос, наука, утечка, воздух
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