Взломанные частные камеры видеонаблюдения позволили хакерам создать в Москве собственную систему слежки

Согласно инсайду из среды хакеров, к которому получили доступ «Известия», примерно каждая одиннадцатая установленная в Москве частная камера видеонаблюдения доступна для взлома. В сумме это даёт примерно 15 000 уязвимых камер, и все они размещены либо в жилищах москвичей, либо в частных магазинах/учреждениях. Камеры в муниципальном владении защищены и недоступны для взлома. Но даже частные камеры позволяют в масштабах города легко следить за гражданами и их передвижением, уверяет источник.

Как заявляют эксперты, поисковик Shodan позволяет киберпреступникам выбрать камеру в заданном месте и с предпочтительным уровнем защиты. Эти данные постоянно обновляются и охватывают не только видеокамеры, но также умную электронику, принтеры, электронные замки и многое другое. Камеры в данном случае позволяют следить за перемещением конкретных лиц, поскольку существуют открытые и закрытые решения для распознавания личности по фотографии.

У киберпреступников появилась реальная возможность создавать собственные базы в «даркнете» для слежения за людьми по заказам клиентов. Утверждается, что это даже уже вполне налаженный бизнес. А ведь камер слежения в Москве может быть гораздо больше, чем заявленное число в 170 тыс. По некоторым оценкам, которые приводит источник, в скором времени таковых может быть развёрнуто до двух миллионов.