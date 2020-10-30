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Без усилий не нажмёшь: журналист показал, как работают адаптивные триггеры в контроллере PS5

На прошлой неделе компания Sony начала рассылать прессе и блогерам PlayStation 5. Они уже успели показать распаковку консоли и подробно продемонстрировать её внешний вид. Но на этом любопытные подробности не заканчиваются. Одной из таковых недавно поделился редактор портала PressFire.no Эрик Фоссум (Erik Fossum). В своём персональном микроблоге он показал, как работают адаптивные триггеры в DualSense.

Журналист опубликовал краткий ролик, в котором пытается нажать на «курок» контроллера PlayStation 5. Эрику Фоссуму удалось это не сразу, так как триггеры обладают сопротивлением. Его разработчики могут настраивать программным путём в своих играх, чтобы улучшить погружение и ощущения от конкретных действий. В присутствующем ниже ролике видно, как кнопка оказывает сопротивление, пока редактор не приложил достаточно усилий.

Описанная особенность DualSense может применяться, например, при реализации стрельбы. Разработчики вольны настроить сопротивление триггеров при взаимодействии с каждой пушкой. Тогда разница во время их использования будет ощущаться ещё сильнее.

Продажи PlayStation 5 в России стартуют 19 ноября. Цена консоли составляет 37 999 руб. за вариант без оптического привода и 46 999 руб. за версию с дисководом.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: playstation 5, ps5, dualsense, sony
playstation 5, ps5, dualsense, sony
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