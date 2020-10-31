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Флагманский чип Snapdragon 875 утрёт нос всем процессорам в новейших смартфонах

Осталось совсем немного времени до анонса флагманского мобильного процессора Qualcomm следующего поколения: чип Snapdragon 875 (неофициальное название) дебютирует в первых числах декабря. Между тем в Интернете появились данные о производительности этого изделия.

Qualcomm

Qualcomm

Если верить имеющимся сведениям, в состав Snapdragon 875 войдут восемь ядер в конфигурации «1+3+4». Наиболее мощным станет суперъядро Cortex-X1. Процессор получит графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G с возможностью передачи информации со скоростью до 7,5 Гбит/с в сторону абонента.

Сетевые источники сообщают, что решение Snapdragon 875 под кодовым именем Lahaina показалось в популярном бенчмарке AnTuTu. Процессор показал выдающийся результат — 847 868 баллов.

Для сравнения: нынешний чип Snapdragon 865, доминирующий в рейтинге AnTuTu, выдаёт до 663 752 баллов. Иными словами, новинка превзойдёт предшественника по производительности более чем на четверть.

Более того, предварительные данные говорят о том, что Snapdragon 875 опережает по быстродействию чипы во всех современных смартфонах. Так, аппараты  iPhone 12 показывают результат на уровне 660 000 баллов. Изделия Huawei Kirin 9000 и Samsung Exynos 1080 выдают соответственно 696 000 и 693 000 баллов.

Впрочем, о реальных возможностях Snapdragon 875 можно будет говорить только после того, как этот процессор выйдет в составе коммерческих смартфонов. 

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: qualcomm, qualcomm snapdragon, snapdragon, процессор, чип
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