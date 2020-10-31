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В Google Meet появилась поддержка настраиваемых фонов

Разработчики из Google продолжают совершенствовать собственный сервис видеоконференций Meet, добавляя новые функции, способные привлечь внимание пользователей. На этот раз сервис получил поддержку настраиваемых фонов, функции, которая уже давно поддерживается Zoom, главным конкурентом Meet.

Прежде пользователи Meet могли сделать фон размытым, а теперь он может быть полностью заменён на любое изображение. В качестве фона могут использоваться изображения из предлагаемой сервисом коллекции или же какая-то картинка, загруженная самим пользователем.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время новая функция доступна в Chrome OS, а также в браузере Chrome для платформ Windows и macOS. Распространение новой функции только началось, поэтому сейчас она может быть доступна не всем пользователям сервиса видеоконференций Google. Для управления фонами предлагается использовать новый инструмент, который доступен в окне предварительного просмотра, а также во время беседы в виде соответствующего значка на панели инструментов сервиса. После нажатия на этот значок пользователь может выбрать степень размытия фона, активировать одно из предлагаемых сервисом изображений или же загрузить собственную картинку.

Несмотря на то, что в настоящее время возможность изменения фона доступна только в Chrome OS и браузере Chrome, разработчики обещают добавить аналогичную функцию в мобильные приложения Meet для Android и iOS позднее. Таким образом, мобильные версии Google Meet пока отстают от главного конкурента Zoom, в котором функция изменения фона поддерживается уже давно.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, IM-клиенты,
Теги: google meet, видеоконференцсвязь, видеосервис
google meet, видеоконференцсвязь, видеосервис
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