Cyberpunk 2077 получила мод, который улучшает поведение неигровых персонажей

На релизе техническое состояние Cyberpunk 2077 было далеко от идеального. CD Projekt RED понемногу исправляет ситуацию патчами, да и моддеры тоже не сидят сложа руки. Они уже опубликовали несколько своих наработок, которые, например, корректируют управление транспортом и открывают доступ к профилю Cinematic RTX. А сейчас собственный мод под названием Alternate Crowd Behavior выпустил автор под псевдонимом TemplarGFX. Его цель — улучшить поведение NPC.

Если посмотреть подборки типичных багов в Cyberpunk 2077, то можно заметить, насколько странно порой ведут себя неигровые персонажи: они плохо реагируют на столкновения, совершают нетипичные действия, исчезают или даже телепортируются. Многие из указанных проблем исправляет Alternate Crowd Behavior. Эта модификация лишь вносит изменения в ini-файл с настройками поведения NPC: увеличивает расстояние обнаружения препятствий, уменьшает безопасное пространство вокруг неигровых персонажей, чтобы они могли приближаться друг к другу, улучшает систему поиска пути и так далее.

Кроме того, Alternate Crowd Behavior повышает максимально допустимое количество NPC, но автор не уточнил, речь о локации, поле видимости игрока или мире в целом. Скачать модификацию можно на сайте Nexus Mods после предварительной авторизации.