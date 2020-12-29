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Cyberpunk 2077 получила мод, который улучшает поведение неигровых персонажей

На релизе техническое состояние Cyberpunk 2077 было далеко от идеального. CD Projekt RED понемногу исправляет ситуацию патчами, да и моддеры тоже не сидят сложа руки. Они уже опубликовали несколько своих наработок, которые, например, корректируют управление транспортом и открывают доступ к профилю Cinematic RTX. А сейчас собственный мод под названием Alternate Crowd Behavior выпустил автор под псевдонимом TemplarGFX. Его цель — улучшить поведение NPC.

Если посмотреть подборки типичных багов в Cyberpunk 2077, то можно заметить, насколько странно порой ведут себя неигровые персонажи: они плохо реагируют на столкновения, совершают нетипичные действия, исчезают или даже телепортируются. Многие из указанных проблем исправляет Alternate Crowd Behavior. Эта модификация лишь вносит изменения в ini-файл с настройками поведения NPC: увеличивает расстояние обнаружения препятствий, уменьшает безопасное пространство вокруг неигровых персонажей, чтобы они могли приближаться друг к другу, улучшает систему поиска пути и так далее.

Кроме того, Alternate Crowd Behavior повышает максимально допустимое количество NPC, но автор не уточнил, речь о локации, поле видимости игрока или мире в целом. Скачать модификацию можно на сайте Nexus Mods после предварительной авторизации.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Моды, патчи, дополнения,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, экшен-rpg
cyberpunk 2077, cd projekt red, экшен-rpg
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