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Выручка от контрактного производства чипов поставит новый рекорд в 2021 году на фоне дефицита мощностей

Согласно последним оценкам аналитиков из TrendForce, в 2020 году мировые доходы от контрактного производства чипов достигнут $84,6 млрд, на 23,7 % больше, чем в 2019 году — это рекордный рост за последние 10 лет. Каковы же прогнозы отрасли на 2021 год?

Успехи 2020 года были достигнуты на фоне нескольких событий. Это и агрессивное наращивание запасов OEM-производителями в первой половине года; и перевод компаниями сотрудников на работу из дома; и дистанционное обучение. С другой стороны, во второй половине года санкции США повлияли на резкий рост спроса со стороны Huawei, а также свою лепту внёс переход пользователей на смартфоны 5G и строительство базовых станций нового поколения.

Аналитики из TrendForce спрогнозировали на 2021 год три ключевых тенденции. Во-первых, вызванный пандемией спрос на сетевые продукты и решения для работы из дома будет в некоторой степени сохраняться. Во-вторых, торговая война Китая и США останется неразрешённой. И наконец, мировая экономика восстановится в 2021 году после спада в 2020 году. При этом спрос на компоненты, вероятно, увеличится не только благодаря прогнозируемому росту на 2–9 % рынков смартфонов, серверов, ноутбуков, телевизоров и автомобилей в следующем году, но и за счёт дальнейшего развёртывания сетей следующего поколения, включая 5G и Wi-Fi 6. Таким образом, в 2021 году отрасль контрактного производства достигнет нового рекорда по выручке, увеличившись на 6 % по сравнению с 2020-м.

Сегодня коэффициент использования 5-нм мощностей TSMC составляет около 90 %, поскольку санкции США запретили дочерней компании Huawei HiSilicon заказывать пластины, а заказы Apple не могут полностью компенсировать отсутствие HiSilicon. Но что касается 7-нм норм TSMC и 7/5-нм норм Samsung, то эти процессы пользуются большим спросом со стороны AMD, MediaTek, NVIDIA и Qualcomm, и загрузка мощностей остаётся почти 100-процентной.

Во второй половине 2021 года TSMC и Samsung собираются активно расширять свои 5-нм мощности благодаря высокому спросу на компоненты со стороны клиентов в секторе HPC. TrendForce полагает, что в 2022 году передовые производственные мощности снова будут в остром дефиците из-за быстрого роста рынка HPC и заказов со стороны Intel — компания, по словам аналитиков, будет всё больше чипов печатать на стороне.

Китайская SMIC, на которую наложены серьёзные санкции США, сможет поддерживать нормальное производство ещё в течение шести месяцев с учётом имеющихся запасов полупроводниковых материалов. Однако если санкции продолжат действовать и во второй половине 2021 года, то производство может остановиться, так что даже её китайским клиентам придётся искать других подрядчиков. В этом случае ситуация с предложением на мировом рынке контрактного производства чипов стать ещё более напряженной, чем сейчас.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
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