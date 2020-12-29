3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиносимая электроникаAmazfit и Zepp дебютируют на выставке CE...
Новости Hardware

Amazfit и Zepp дебютируют на выставке CES 2021 с глобальными версиями своих смарт-часов

Бренд Amazfit, основанный компанией Huami, анонсировал три месяца назад новые флагманские умные часы GTS 2 и GTR 2 на мероприятии в Китае, которые спустя несколько недель поступили в продажу в США и Европе. И теперь компания объявила о планах представить в следующем месяце на CES 2021 ещё «больше продуктов серий GTS 2 и GTR 2».

Как ожидается, на CES 2021 компания покажет смарт-часы Amazfit GTS 2e и GTR 2e, уже дебютировавшие в Китае. Также следует ждать анонса для глобального рынка модели Amazfit GTS 2 mini — более компактного варианта GTS 2, который уже продаётся в Индии.

В свою очередь, Zepp, ещё один бренд носимых устройств под эгидой Huami, также дебютирует на выставке CES 2021, где продемонстрирует «своё амбициозное видение и последние дополнения к своей серии умных часов». В США уже продаётся модель Zepp Z, и, как полагает ресурс GSMArena.com, следует ждать презентации моделей Zepp E Square и Zepp E Circle, уже поступивших в продажу в Европе.

Будут ли на CES 2021 ещё какие-нибудь новинки от Amazfit и Zepp, станет известно в январе. Обычно выставка бытовой электроники CES проходит в Лас-Вегасе (США), но на этот раз из-за пандемии она пройдёт в онлайн-формате в период с 11 по 14 января 2021 г.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлены смарт-часы Amazfit GTS 2e и GTR 2e, которые способны проработать до 45 дней и стоят $120
Представлены смарт-часы Amazfit GTS 2 Mini с функциями мониторинга ЧСС и содержания кислорода в крови
Умные часы Amazfit Pop Pro с модулем NFC будут представлены 1 декабря
Представлен Honor Band 6 — первый в мире фитнес-браслет с большим экраном с тонкими рамками
Смарт-часы Xiaomi Mibro Air для поклонников активного образа жизни — сейчас со скидкой 45 %
Blulory Glifo 5 Pro — самые доступные по цене смарт-часы с поддержкой GPS
Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: amazfit, zepp, смарт-часы, ces 2021
amazfit, zepp, смарт-часы, ces 2021
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Революционная литиевая ячейка Tesla 4680 оказалась разработкой Panasonic 175
Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем компактный игровой ПК мощнее консоли и наслаждаемся Cyberpunk 2077 166
Клиент магазина Epic Games разогревает процессоры Ryzen даже в режиме простоя 138
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно обновиться до Windows 10 118

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Четыре затмения и суперлуние ждут жителей Земли в 2021 году
Футуристический смартфон LG Wing провалился в продаже
Китайская Innosilicon представила графические процессоры FANTASY, которые «не хуже», чем у AMD и NVIDIA
Масштабный графический мод для The Witcher 3, одобренный CDPR, получит крупное обновление в 2021 году
Данные опроса: владельцы электрокаров не приемлют возврата к автомобилям с ДВС
В Epic Games Store началась раздача ролевого экшена Torchlight II 9 мин.
Создатели Nioh и Dead or Alive готовят на 2021 год анонсы нескольких новых игр 34 мин.
Экспериментальный проект «Доступный интернет» продлён на полгода 2 ч.
Слухи: Blizzard выпустит WoW: The Burning Crusade Classic уже 4 мая, а бета-тестирование начнётся в феврале 3 ч.
Пандемия привела к росту цен на услуги злоумышленников и появлению новых «сервисов» 4 ч.
Аналитики сообщили о рекордном уровне продаж мобильных приложений в 2020 году 4 ч.
ByteDance планирует запуск собственной службы электронных платежей TikTok Payment 6 ч.
Дистрибутив Astra Linux Common Edition «Орёл» получил крупное обновление 6 ч.
Роскомнадзор получил право блокировать веб-ресурсы за цензуру 6 ч.
Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram 7 ч.
Смартфон Xiaomi Mi 11 впервые попал на разборку 2 ч.
Мобильные версии GeForce RTX 3000 будут на треть медленнее десктопных, но получат до 16 Гбайт GDDR6 3 ч.
По слухам, 120-Гц дисплеи появятся только в Pro-версиях iPhone 13 3 ч.
В наступающем году ожидается массовый выход доступных 5G-смартфонов 3 ч.
Одноплатный компьютер Pumpkin i500 для оснащён AIoT-чипом MediaTek 4 ч.
LG Energy Solution создаст в Индонезии производство тяговых аккумуляторов по полному циклу 5 ч.
Грядущий флагман iQOO 7 оказался быстрее Xiaomi Mi 11 в бенчмарке AnTuTu 5 ч.
Платформа AWS IoT EduKit поможет в разработке IoT-приложений на базе сервисов Amazon 5 ч.
В новых версиях Tesla Model S и Model X появится камера, которая смотрит на водителя 5 ч.
Крупнейший производитель конденсаторов намерен измениться ради доли на рынке электромобилей 5 ч.