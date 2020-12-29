Amazfit и Zepp дебютируют на выставке CES 2021 с глобальными версиями своих смарт-часов

Бренд Amazfit, основанный компанией Huami, анонсировал три месяца назад новые флагманские умные часы GTS 2 и GTR 2 на мероприятии в Китае, которые спустя несколько недель поступили в продажу в США и Европе. И теперь компания объявила о планах представить в следующем месяце на CES 2021 ещё «больше продуктов серий GTS 2 и GTR 2».

Как ожидается, на CES 2021 компания покажет смарт-часы Amazfit GTS 2e и GTR 2e, уже дебютировавшие в Китае. Также следует ждать анонса для глобального рынка модели Amazfit GTS 2 mini — более компактного варианта GTS 2, который уже продаётся в Индии.

В свою очередь, Zepp, ещё один бренд носимых устройств под эгидой Huami, также дебютирует на выставке CES 2021, где продемонстрирует «своё амбициозное видение и последние дополнения к своей серии умных часов». В США уже продаётся модель Zepp Z, и, как полагает ресурс GSMArena.com, следует ждать презентации моделей Zepp E Square и Zepp E Circle, уже поступивших в продажу в Европе.

Будут ли на CES 2021 ещё какие-нибудь новинки от Amazfit и Zepp, станет известно в январе. Обычно выставка бытовой электроники CES проходит в Лас-Вегасе (США), но на этот раз из-за пандемии она пройдёт в онлайн-формате в период с 11 по 14 января 2021 г.