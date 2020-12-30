Разговорчивые боги: авторы Hades раскрыли количество строчек диалогов и озвученных реплик в игре

Студия Supergiant Games у себя в микроблоге опубликовала инфографику, в которой приведены данные о количестве озвученных реплик в мифологическом роглайке Hades и объёме сценария игры.

Разработчики сразу предупредили, что приведённые ниже величины могут быть не до конца точными (в зависимости от способа подсчёта), но как минимум приблизительную картину составить позволяют.

Как выяснилось, для Hades было написано 305 433 слова, полностью озвучено 30 персонажей и записано 21 020 реплик. Почти половина от последнего показателя — 8500 строчек диалогов — досталась главному герою, Загрею.

С большим отставанием от лидера на втором месте по разговорчивости расположился Аид (1600 реплик). Наименее же болтливыми в Hades оказались одна из сестёр-фурий Тисифона (190) и лодочник Харон (120).

После каждой гибели в Hades протагонист автоматически возвращается во дворец Аида, на входе в главный зал которого стоит Гипнос. На случай возрождения Загрея у бога сна припасено 75 уникальных реплик.

Напомним, в Hades пользователям достаётся роль бессмертного принца Подземного мира по имени Загрей, который во что бы то ни стало стремится вырваться из владений своего отца Аида.

Hades доступна на PC (Steam, Epic Games Store) и Nintendo Switch. Недавно творение Supergiant Games возглавило неофициальный рейтинг самых высокооценённых игр Steam за 2020 год и «Зал славы» агрегатора OpenCritic.