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Китайские власти хотят ударить цифровым юанем по растущему влиянию Ant Group

Принадлежащая интернет-гиганту Alibaba компания Ant Group специализируется на платёжных системах и финансовых услугах. Если верить источникам, её растущее влияние на традиционные финансовые институты КНР заставило власти страны заняться антимонопольным расследованием. Цифровой юань не должен пасть жертвой амбиций империи Джека Ма (Jack Ma), он лишь позволит создать противовес.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Осенью уходящего года китайские власти сорвали первичное размещение акций Ant Group, в рамках которого компания рассчитывала выручить около $35 млрд. По мнению опрошенных ресурсом Nikkei Asian Review источников, получив подобные средства на развитие, Ant Group смогла бы оказаться более влиятельной структурой, чем китайские банки, и подобная перспектива явно не устраивала политическое руководство КНР.

На первых порах китайские власти всячески поддерживали развитие платёжной системы Alipay, в результате крупные города Китая теперь могут обходиться почти без наличных денег в обороте. В сегменте платёжных систем Alipay и WeChat Pay теперь занимают 55 и 39 % китайского рынка соответственно, а банковские карты UnionPay не стали популярнее по мере распространения этих альтернатив. В сегменте кредитования граждан и частных компаний Ant Group тоже составляет сильную конкуренцию китайским банкам.

Alibaba усугубила недовольство представителей банковской сферы созданием собственного инвестиционного фонда Yu’ebao, который позволял пользователям Alipay инвестировать остатки средств на своих счетах при помощи приложения для смартфонов. Доходность подобных вложений оказалась выше, чем от депозитов на счетах банков, поэтому это лишь усилило отток средств граждан в пользу сервисов Ant Group. По состоянию на июнь 2018 года, в управлении фонда Yu’ebao и его подразделений находилось около $285 млрд, а это больше, чем сумма всех частных депозитов, открытых в Bank of China — банке, входящем в четвёртку самых крупных в стране. К июню уходящего года сумма активов, находящих в управлении Yu’ebao, достигла $390 млрд.

Подобная динамика и стала одной из причин, по которой власти КНР решили установить для компаний в сегменте «финтеха» сопоставимые с банковским сектором правила регулирования. Перед властями страны теперь стоит непростая задача сохранить контроль над экспансией интернет-компаний в финансовую сферу, но при этом не ограничить темпы роста экономики чрезмерным ужесточением правил. Особые надежды в этом плане возлагаются на введение цифрового юаня.

Предполагается, что граждане КНР должны будут открывать счета в цифровых юанях в тех банках, где хранятся их денежные средства. Для осуществления транзакций с использованием цифровой национальной валюты клиенты банков будут обменивать необходимые суммы при помощи приложений, установленных на смартфоны. Приложение позволит передавать средства напрямую между счетами двух граждан, включая и ситуацию с непосредственным контактом устройств через протокол NFC. План правительства КНР подразумевает исключение посредников типа платёжной системы Alipay для реализации расчётов в цифровой валюте.

Проводимое сейчас антимонопольное расследование в отношении Ant Group, как поясняет Reuters со ссылкой на собственные информированные источники, может вынудить владеющего этим бизнесом Джека Ма избавиться от некоторых активов, если власти сочтут, что подобная структура собственности нарушает правила честной конкуренции. Влияние Ant Group на финансовую систему страны в итоге должно ослабнуть, чего и добиваются китайские власти. Инспекции подвергнутся все сделки Ant Group, осуществлённые за последние несколько лет. Компания является акционером нескольких десятков компаний в Китае и за его пределами, на эти активы уже ведётся поиск покупателей. Финансовая деятельность Ant Group может быть объединена под крылом специально создаваемого холдинга, который будет подчиняться сформулированным китайскими властями правилам.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, ПО для мобильных устройств,
Теги: ant group, alibaba, цифровые деньги, антимонопольное расследование, джек ма, финансы
ant group, alibaba, цифровые деньги, антимонопольное расследование, джек ма, финансы
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