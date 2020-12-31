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Мобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCL

Согласно свежей записи из базы данных синтетического теста Geekbench, на которую обратил внимание небезызвестный Tum_Apisak, мобильная версия видеокарты GeForce RTX 3070 действительно имеет на борту 5120 ядер CUDA. Новинка засветилась в составе неизвестного ноутбука HP Omen.

В спецификациях системы указывается, что графический чип оснащён 40 вычислительными блоками (Compute Units), что в случае NVIDIA говорит о потоковых мультипроцессорах (Streaming Multiprocessors). Каждый блок SM состоит из 128 ядер CUDA, что даёт их общее количество 5120.

В составе видеокарты также заявлены 8 Гбайт видеопамяти GDDR6. На данный момент неизвестно, какой из вариантов графического ускорителя GeForce RTX 3070 — Max-P (максимальная производительность) или Max-Q (максимальная энергоэффективность) — заявлены в составе лэптопа HP Omen. Однако учитывая максимальную частоту работы GPU, которая в рамках теста Geekbench составила 1,29 ГГц, речь может идти об энергоэффективной версии видеокарты.

В ходе двух независимых тестов OpenCL графический ускоритель показал результаты в 101 621 и 110 839 баллов, что ставит её между десктопными GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Super на базе архитектуры Turing. В то же время новинка оказалась на 30 и 41 % быстрее модели GeForce RTX 2070 Max-Q.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Анонс мобильных видеокарт NVIDIA поколения Ampere ожидается в рамках выставки электроники CES 2021. Согласно последним данным, старшая модель GeForce RTX 3080 оснащена 6144 ядрами CUDA и сможет предложить до 16 Гбайт памяти GDDR6.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: ampere, nvidia, geforce rtx 3070, ноутбук, видеокарта
ampere, nvidia, geforce rtx 3070, ноутбук, видеокарта
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