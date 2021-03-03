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Космонавты осмотрят МКС-модуль «Звезда» снаружи, чтобы найти причину утечки воздуха

В рамках планового выхода в открытый космос, запланированного на лето этого года, российские космонавты проведут осмотр внешней поверхности агрегатного отсека модуля «Звезда» Международной космической станции. Они постараются найти место удара микрометеорита, из-за чего в отсеке могла начаться утечка воздуха. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

«Летом во время плановой внекорабельной деятельности планируется осмотр российскими космонавтами внешней поверхности агрегатного отсека модуля «Звезда», — сообщил источник информагентства. Он также отметил, что осмотр внешней поверхности модуля должен подтвердить версию, согласно которой утечка воздуха на орбитальной станции началась после столкновения с микрометеоритом. Согласно имеющимся данным, внекорабельные работы российских космонавтов запланированы на июнь 2021 года. Стоит отметить, что в ноябре прошлого года космонавты уже проводили обследование внешней поверхности модуля, в ходе которого повреждения обнаружены не были.   

Напомним, небольшая утечка воздуха впервые была обнаружена на МКС в сентябре 2019 года. С тех пор экипажу станции удалось обнаружить место утечки в промежуточной камере модуля «Звезда». Предполагается, что к середине этого месяца космонавты полностью завершат работы по герметизации отсека. Также сообщалось о том, что в промежуточной камере модуля «Звезда» могут быть ещё трещины, способные привести к утечке воздуха.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: утечка воздуха, мкс, космос
утечка воздуха, мкс, космос
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