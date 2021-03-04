3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиаудио/видео периферия, наушники, веб-кам...Продажи смарт-динамиков в 2020 году уста...
Новости Hardware

Продажи смарт-динамиков в 2020 году установили новый рекорд

Компания Strategy Analytics опубликовала результаты исследования мирового рынка умных динамиков с интеллектуальным голосовым ассистентом. Несмотря на пандемию и непростую экономическую обстановку, отрасль показала рост по итогам последней четверти и 2020 года в целом.

Нужно подчеркнуть, что в рассмотрение берутся не только смарт-колонки, но и умные дисплеи. В период с октября по декабрь включительно суммарные продажи таких гаджетов составили 58,2 млн штук. Это на 4,3 % больше по сравнению с последним кварталом 2019-го, когда отгрузки равнялись 55,7 млн единиц.

Лидером глобального рынка в прошлом квартале стала Amazon с долей в 28,3 %. На втором месте находится гигант Google, занимающий 22,6 % отрасли. Таким образом, эти две компании сообща контролируют более половины рынка.

Ещё около 11,3 % удерживает Baidu. Далее следует Alibaba, доля которой составляет 10,8 %. Затем идут Apple и Xiaomi с результатом 7,8 % и 6,5 % соответственно.

Аналитики подсчитали, что на долю смарт-дисплеев в общем квартальном объёме рынка пришлось 26 % продаж. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся 22 %.

По итогам 2020 года в целом продажи смарт-динамиков и смарт-дисплеев достигли рекордного значения, превысившего 150 млн единиц. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Поставки ноутбуков в четвёртом квартале 2020 года взлетели на 54 %, а хромбуки обогнали MacBook
Bang & Olufsen представила портативный динамик Beosound Level с качественным звуком по цене $1500
Рынок процессоров для смартфонов бьёт рекорды, а Apple вырвалась в лидеры
Беспроводные наушники Lenovo ThinkBook Pods Pro снабжены USB-приёмником для использования с ПК
Xiaomi представила доступные беспроводные наушники Redmi AirDots 3
Sennheiser решила отойти от выпуска потребительского аудио
Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: смарт-динамик, динамик, strategy analytics, аналитика, анализ рынка
смарт-динамик, динамик, strategy analytics, аналитика, анализ рынка
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 190
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 153
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 101
Компьютер месяца — март 2021 года 98

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Microsoft начала тестирование обновлённого новостного виджета в Windows 10 13 мин.
DLP-система Zecurion 11 получила обновлённый интерфейс и расширенные функциональные возможности 46 мин.
Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки 49 мин.
В десктопной версии WhatsApp появилась поддержка голосовых и видеозвонков 52 мин.
Mail.ru Group опубликовала отчёт за 2020 год: соцсети и игровое подразделение принесли компании более 80 % выручки 56 мин.
Слухи: Capcom начала разработку Resident Evil 9 ещё в конце 2018 года 2 ч.
Даты релиза и 10 минут геймплея VR-хоррора Wraith: The Oblivion — Afterlife во вселенной «Мира Тьмы» 2 ч.
Премьеру стратегического экшена Dynasty Warriors 9: Empires перенесли на неопределённый срок 2 ч.
Количество уникальных загрузок мобильной NieR Re[in]carnation превысило 10 млн — игра до сих пор доступна только в Японии 3 ч.
Apple запустила сервис для автоматического переноса фото и видео из iCloud в Google Фото 3 ч.
Samsung представила технологию ISOCELL 2.0, которая должна улучшить качество камер в смартфонах 30 мин.
Японские астрономы приблизились к предсказанию взрывов сверхновых 33 мин.
Equinix Metal предложит серверы со 128-ядерными ARM-процессорами Ampere Altra 42 мин.
СХД IBM Elastic Storage System 5000 обеспечивает ёмкость до 13,5 Пбайт 48 мин.
Sharkoon представила корпус Elite Shark CA300H с необычной фронтальной панелью и стеклянными боковыми панелями 53 мин.
Передовые техпроцессы позволили TSMC нарастить выручку с одной пластины до внушительных $1634 2 ч.
Немецкая Volocopter привлекла для разработки аэротакси ещё 200 млн евро инвестиций 2 ч.
MSI представила собственные версии Radeon RX 6700 XT в исполнениях Gaming и Mech 2X 2 ч.
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула ступень Falcon 9. Это был её восьмой полёт 2 ч.
Опубликованы свежие фотографии Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1» 3 ч.