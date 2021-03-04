Продажи смарт-динамиков в 2020 году установили новый рекорд

Компания Strategy Analytics опубликовала результаты исследования мирового рынка умных динамиков с интеллектуальным голосовым ассистентом. Несмотря на пандемию и непростую экономическую обстановку, отрасль показала рост по итогам последней четверти и 2020 года в целом.

Нужно подчеркнуть, что в рассмотрение берутся не только смарт-колонки, но и умные дисплеи. В период с октября по декабрь включительно суммарные продажи таких гаджетов составили 58,2 млн штук. Это на 4,3 % больше по сравнению с последним кварталом 2019-го, когда отгрузки равнялись 55,7 млн единиц.

Лидером глобального рынка в прошлом квартале стала Amazon с долей в 28,3 %. На втором месте находится гигант Google, занимающий 22,6 % отрасли. Таким образом, эти две компании сообща контролируют более половины рынка.

Ещё около 11,3 % удерживает Baidu. Далее следует Alibaba, доля которой составляет 10,8 %. Затем идут Apple и Xiaomi с результатом 7,8 % и 6,5 % соответственно.

Аналитики подсчитали, что на долю смарт-дисплеев в общем квартальном объёме рынка пришлось 26 % продаж. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся 22 %.

По итогам 2020 года в целом продажи смарт-динамиков и смарт-дисплеев достигли рекордного значения, превысившего 150 млн единиц.