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Представлен смартфон Realme GT 5G с чипом Snapdragon 888, 120-Гц экраном и 64-Мп камерой по цене $430

Анонсирован флагманский смартфон Realme GT 5G под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI 2.0. Приём заказов на мощную новинку открывается сегодня, а фактические продажи начнутся на следующей неделе — 10 марта.

В аппарат установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G. Применена эффективная система охлаждения с испарительной камерой.

Смартфон оборудован дисплеем Full HD+ AMOLED размером 6,43 дюйма по диагонали. Панель обладает разрешением 2400 × 1080 точек, частотой обновления 120 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Плюс к этому заявлена поддержка HDR10+.

Фронтальная камера, установленная в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана, обладает разрешением 16 млн пикселей (f/2,5). Сзади находится тройная камера: она объединяет 64-мегапиксельный блок (Sony IMX682) с максимальной диафрагмой f/1,8, 8-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой (119 градусов; f/2,3) и 2-мегапиксельный макромодуль (f/2,4).

В арсенале аппарата — экранный дактилоскопический сканер, аудиосистема Dolby Atmos со стереодинамиками, адаптеры Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 158,5 × 73,3 × 8,4 мм (9,1 мм с кожаной тыльной панелью), вес — 186 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с 65-ваттной подзарядкой Super Dart.

Вариант Realme GT 5G с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт оценён в $430. За версию с 12 Гбайт ОЗУ и флеш-модулем вместимостью 256 Гбайт придётся отдать $510. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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