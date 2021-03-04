Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard

По случаю анонса Diablo II: Resurrected пользователи решили поинтересоваться, получит ли отчисления от продаж игры сооснователь и бывший президент Blizzard North Дэвид Бревик (David Brevik). Именно он стоит за созданием первых двух частей знаменитой франшизы. В своём ответе экс-руководитель заявил, что не получает никаких отчислений от продаж Diablo. И за грядущий ремастер ему тоже не полагается гонорар.

В личном микроблоге Дэвид Бревик написал: «Я ничего не заработал на Diablo с тех пор, как в 2003 году покинул Blizzard. Я не получаю отчислений. Они крайне редко выплачиваются в игровой индустрии. Хотя это не совсем правда — один человек во время моего выступления на GDC 2016 заплатил мне за пиратскую копию игры, которую он когда-то давно загрузил. Получается… [я заработал] 40$?»

Стоит уточнить, что обычно отчисления с продаж продукции выплачиваются владельцам авторских прав, либо если это условие прописано в договоре с конкретным лицом. Судя по всему, Дэвид Бревик не заключал соглашения с Blizzard по поводу гонораров с реализации любой продукции под брендом Diablo. А раз так, компания ничего не должна бывшему руководителю.

Diablo II: Resurrected выйдет в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X и Series S.